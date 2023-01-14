Десять тысяч экоактивистов вышли на митинг против сноса целой деревни

По словам организаторов акции, в ней приняли участие 35 тысяч человек, полиция оценила число участников в 10 тысяч человек. Как отмечает dpa, в начале протесты в основном носили мирный характер, но во второй половине дня некоторые активисты начали использовать против полицейских пиротехнику, прорвали оцепление и проникли в угольные карьеры. Полиция в ответ применила дубинки, пишет Die Welt.

Конфликт из-за добычи угля в Лютцерате

Ситуация в деревне Лютцерат обострилась в начале месяца - в преддверии окончательного выселения жителей деревни в связи с разработкой одного из крупнейших буроугольных разрезов Германии.

Большинство жителей деревни, состоящей всего из нескольких домов, продали свое имущество и переехали в другие места после того, как энергетический концерн RWE получил права на эту территорию и решил полностью снести деревню для расширения угольного карьера Гарцвайлер. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января.