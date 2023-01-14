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Десять тысяч экоактивистов вышли на митинг против сноса целой деревни

Deutsche Welle
Десять тысяч экоактивистов вышли на митинг против сноса целой деревни
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Немецкая полиция проводит задержание. Фото иллюстративное.
Немецкая полиция проводит задержание. Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

Несколько тысяч человек в немецкой деревне Лютцерат приняли участие в акции протеста, направленной против сноса зданий и начала добычи угля, сообщает агентство dpa в субботу, 14 января.

По словам организаторов акции, в ней приняли участие 35 тысяч человек, полиция оценила число участников в 10 тысяч человек. Как отмечает dpa, в начале протесты в основном носили мирный характер, но во второй половине дня некоторые активисты начали использовать против полицейских пиротехнику, прорвали оцепление и проникли в угольные карьеры. Полиция в ответ применила дубинки, пишет Die Welt.

Конфликт из-за добычи угля в Лютцерате

Ситуация в деревне Лютцерат обострилась в начале месяца - в преддверии окончательного выселения жителей деревни в связи с разработкой одного из крупнейших буроугольных разрезов Германии.

Большинство жителей деревни, состоящей всего из нескольких домов, продали свое имущество и переехали в другие места после того, как энергетический концерн RWE получил права на эту территорию и решил полностью снести деревню для расширения угольного карьера Гарцвайлер. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января.

Против выступили экоактивисты, которые в течение января перекрывали дороги, баррикадировались в опустевших домах и поджигали заграждения. На этой неделе полиция начала операцию по выдворению активистов из деревни и сносу временных построек. В RWE указывают, что использование территории Лютцерата «необходимо, чтобы гарантировать надежное снабжение электростанций в разгар энергетического кризиса». Последние работающие на буром угле электростанции компании RWE в земле Северный Рейн - Вестфалия будут остановлены 31 марта 2030 года.

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