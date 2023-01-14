Стрельба в Лондоне: ранены как минимум четыре человека, включая семилетнюю девочку

Детективы сообщили, что инцидент произошел в непосредственной близости от церкви, где проходили похороны. Полиция заявила, что выстрелы, как полагают, были произведены из движущегося транспортного средства.

Среди пострадавших четыре человека: три женщины в возрасте 41, 48 и 54 лет, а также, предположительно, семилетняя девочка.

Их ранения не угрожают жизни, но 48-летняя женщина получила травму, которая может потенциально остаться с ней навсегда.

Семилетняя девочка была доставлена в центральную лондонскую больницу с травмами, предположительно полученными в результате того же инцидента.