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Стрельба в Лондоне: ранены как минимум четыре человека, включая семилетнюю девочку

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Стрельба в Лондоне: ранены как минимум четыре человека, включая семилетнюю девочку
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Место происшествия после стрельбы в Лондоне 14-го января.
Место происшествия после стрельбы в Лондоне 14-го января. Фото: Henry Nicholls

В центральном районе Лондона неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщают BBC и The Guardian со ссылкой на полицию.

Детективы сообщили, что инцидент произошел в непосредственной близости от церкви, где проходили похороны. Полиция заявила, что выстрелы, как полагают, были произведены из движущегося транспортного средства.

Среди пострадавших четыре человека: три женщины в возрасте 41, 48 и 54 лет, а также, предположительно, семилетняя девочка.

Их ранения не угрожают жизни, но 48-летняя женщина получила травму, которая может потенциально остаться с ней навсегда.

Семилетняя девочка была доставлена в центральную лондонскую больницу с травмами, предположительно полученными в результате того же инцидента.

Полиция перекрыла дороги и проводит расследование на месте происшествия.

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