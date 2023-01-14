В центральном районе Лондона неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщают BBC и The Guardian со ссылкой на полицию.
Стрельба в Лондоне: ранены как минимум четыре человека, включая семилетнюю девочку
Стрельба в Лондоне: ранены как минимум четыре человека, включая семилетнюю девочку
Детективы сообщили, что инцидент произошел в непосредственной близости от церкви, где проходили похороны. Полиция заявила, что выстрелы, как полагают, были произведены из движущегося транспортного средства.
Среди пострадавших четыре человека: три женщины в возрасте 41, 48 и 54 лет, а также, предположительно, семилетняя девочка.
Их ранения не угрожают жизни, но 48-летняя женщина получила травму, которая может потенциально остаться с ней навсегда.
Семилетняя девочка была доставлена в центральную лондонскую больницу с травмами, предположительно полученными в результате того же инцидента.
Полиция перекрыла дороги и проводит расследование на месте происшествия.
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