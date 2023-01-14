Кая Каллас: темы Партии реформ – безопасность, благосостояние и зеленые реформы

Какими четырьмя пунктами новое правительство должно заняться незамедлительно?

Идея нашей предвыборной программы заключается в том, чтобы Эстония находилась в надежных руках. Важной областью является наша безопасность. Тема безопасности также включает в себя экономическое благосостояние. Если мы говорим о будущем, то это, конечно, зеленые реформы и то, что окружающая среда тоже должна быть в надежных руках. У нас основательная программа, она создавалась в течение всего года.

Какие пункты в вашей предвыборной программе могли бы привлечь на вашу сторону избирателей EKRE?

Своими действиями мы показали, что безопасность является очень важным вопросом, и мы вложили в него ресурс. Если безопасность является для нас экзистенциальным вопросом, то это тема, которая касается всего народа Эстонии, потому что без безопасности нет ничего другого. Другой большой проблемой является проблема экономической самодостаточности. Мы выступаем за то, чтобы у всех было одинаковое освобождение от подоходного налога.

В предвыборной программе говорилось также о том, что мы должны начать везде проводить высокоскоростной интернет. Вы были одной из тех, кто говорил, что Эстония является э-государством, многие министры так говорили. Но как так получилось, что в 2023 году мы все еще «боремся» за быстрый интернет?

На самом деле доступность интернета в различных регионах Эстонии не так хороша, как могла бы быть. Особенно с учетом того, что люди, которые хотят переехать в деревню, должны иметь возможность выполнять свою работу через интернет. До сих пор это решалось с помощью линий кабелей, но вообще возможно провести интернет в эти места с помощью спутников. И различные программы, которые позволили бы соединить поставщиков услуг с теми регионами, где потребителей не так много, но инвестировать в них все равно нужно.

В программе много говорится о пенсиях, о их повышении.