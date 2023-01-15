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Что случилось с популярным рестораном? Дом культуры железнодорожников, Apelsin, Jahu resto. Что дальше?

Вера Копти
Что случилось с популярным рестораном? Дом культуры железнодорожников, Apelsin, Jahu resto. Что дальше?
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Jahu resto работал без вывески на фасаде. Появится ли здесь вывеска с новым названием?
Jahu resto работал без вывески на фасаде. Появится ли здесь вывеска с новым названием? Фото: Google Maps

В январе я планировала заглянуть в Jahu resto в рамках нового проекта «Вера идет в ресторан» и даже сообщила об этом одному из собственников Jahu - Вадиму Пярну, но буквально через пару дней после нашего разговора случилось нечто неожиданное. В заведении появился человек, который заявил, что хочет… купить их ресторан.

Покупатель выставил собственникам очень, на мой взгляд, странное условие: ресторан ни на один день не должен быть закрыт. Поэтому в субботу в пока еще Jahu resto состоялся прощальный ужин, в воскресенье пройдет последний бранч, а в понедельник придет новый хозяин и…

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