Что случилось с популярным рестораном? Дом культуры железнодорожников, Apelsin, Jahu resto. Что дальше?

В январе я планировала заглянуть в Jahu resto в рамках нового проекта «Вера идет в ресторан» и даже сообщила об этом одному из собственников Jahu - Вадиму Пярну, но буквально через пару дней после нашего разговора случилось нечто неожиданное. В заведении появился человек, который заявил, что хочет… купить их ресторан.