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Погоня в Кристийне: на поимку 16-летнего пьяного водителя на угнанном автомобиле потребовались большие силы полиции

rus.postimees.ee
Погоня в Кристийне: на поимку 16-летнего пьяного водителя на угнанном автомобиле потребовались большие силы полиции
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Вчера вечером чрезвычайно опасную ситуацию на бульваре Сыпрузе в Таллинне устроил пьяный 16-летний юноша, который пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Индрека Ару, в 19:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в районе Кристийне на улице Нымме женщине угрожали ножом, а арендованный ею автомобиль Volkswagen был украден.

«Полиция отреагировала на тревожное событие большими силами и заметила автомобиль на бульваре Сыпрузе. Водитель Volkswagen проигнорировал знак «стоп» и уехал от полиции на скорости до 85 км/ч. Автомобиль был остановлен в 19:45 на улице Тюве, и полиция задержала 16-летнего молодого человека», - сказал Ару.

Полицейские установили, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшего разбирательства.

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