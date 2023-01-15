Погоня в Кристийне: на поимку 16-летнего пьяного водителя на угнанном автомобиле потребовались большие силы полиции

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Индрека Ару, в 19:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в районе Кристийне на улице Нымме женщине угрожали ножом, а арендованный ею автомобиль Volkswagen был украден.

«Полиция отреагировала на тревожное событие большими силами и заметила автомобиль на бульваре Сыпрузе. Водитель Volkswagen проигнорировал знак «стоп» и уехал от полиции на скорости до 85 км/ч. Автомобиль был остановлен в 19:45 на улице Тюве, и полиция задержала 16-летнего молодого человека», - сказал Ару.