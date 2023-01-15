Что известно о попадании российской ракеты в многоэтажку в Днепре

Ночью спасательные работы продолжаются. В них принимали участие не только работники экстренных служб, но и просто жители города.

38 человек спасли из-под завалов, в том числе шестерых детей. Ранения получили 73 человека, из них 14 детей. Вечером в субботу глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщал, что продолжают искать 26 человек.

Удар произошел в выходной день, когда многие жители были дома.

По словам заместителя главы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, российская ракета полностью разрушила один подъезд - 72 квартиры, где, согласно информации по прописке, проживало до 200 человек, среди которых около 50 детей. Всего в 16-подъездном доме около 1 700 жителей.

«В городе Днепре разрушен жилой дом. Все его этажи со второго по девятый упали от взрыва российской ракеты. Удалось спасти десятки людей - раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Среди них дети, самой маленькой девочке три года. И это сейчас. К сожалению, список погибших растет с каждым часом... Мои соболезнования родным и близким», - заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

О попадании по дому стало известно в начале вечера субботы. Россия к этому уже несколько часов вела очередной обстрел территории Украины. Целями этих обстрелов, как ранее заявляли российские власти, являются объекты украинской энергетической инфраструктуры.