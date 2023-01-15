Кристен Михал: правительства Центристской партии жили за счет налогоплательщиков более роскошно, чем следовало бы

«Мировая экономика остывает. Это также, как правило, консенсус экспертов. Трудно сказать, куда повернется этот мир после эпохи замедления печатания денег», - сказал Михал.

«Эстонская экономика очень тесно связана с мировой. Это ясно. Мы маленькая страна с открытой экономикой, а это значит, что то, что происходит с нашими соседями в Европе, влияет на нас. Но я думаю, что наиболее доминирующим фактором является прежде всего война России в Украине. Эта агрессия и различные цены на энергоносители, а на самом деле энергетическая война, также повлияли на нашу экономику».

Что касается высказывания Андрея Коробейника об отсутствии поддержки предпринимателей в Эстонии в нынешний кризис, Михал назвал это рассказом активиста Центристской партии.

«Для эстонского бизнеса и экономики, особенно здесь, где мы являемся соседом России, самое главное - это наша безопасность», - сказал Михал. «Не гарантируя безопасность, мы не можем сказать, что можем как-то преуспеть где-то еще. Что касается поддержки, то резервы эстонского государства, может быть, несколько меньше, но в первую очередь за счет того, что удалось сделать правительствам Центристской партии, т. е. жили за счет налогоплательщиков более роскошно, чем следовало бы. Резервы надо было собирать, а не умничать».