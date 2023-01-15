Уровень воды возле Екабпилса немного снизился. TVNET запечатлел ситуацию в Екабпилсе в субботу, 14 января, с высоты птичьего полета.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Так выглядит страдающий от наводнения латвийский Екабпилс с высоты птичьего полета
По информации Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, уровень воды в районе Екабпилса немного снизился, но лед продолжает прибывать к месту затора из верховьев реки.
Галерея: Екабпилс с высоты птичьего полета
В субботу незадолго до 22:00 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса составлял 8,81 метра над нулевой точкой наблюдательной станции, или 83,50 метра LAS.
Видео: Мост через Даугаву
Напомним, что к утру субботы уровень воды достигал 8,92 метра над нулевой точкой наблюдательной станции, а это значит, что ему не хватило всего пяти сантиметров до повторения самого высокого исторического показателя паводка в этом районе.
В течение дня продолжало затапливать районы Екабпилса. Долго шли работы по укреплению защитной дамбы города, устранению протечек и других проблем, вызванных напором воды и льда.
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