Вс, 15.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Пропавшая в пятницу 52-летняя Пирет найдена мертвой

rus.postimees.ee
Пропавшая в пятницу 52-летняя Пирет найдена мертвой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Shutterstock

Пирет, которая вышла из дома в Виртсу в пятницу и помощи в поиске которой просила у общественности полиция, в воскресенье утром обнаружена мертвой.

В пятницу полиция связалась с родственниками женщины и проверила ее возможное пребывание в медицинских учреждениях и на улицах Виртсу. Ночью, по полученной информации, была проверена квартира, где могла остановиться Пирет, но ее там не оказалось.

Поиски продолжились сегодня утром с помощью волонтеров. К сожалению, сегодня в 10:30 было найдено ее тело.

Ключевые слова
Наверх