Пирет, которая вышла из дома в Виртсу в пятницу и помощи в поиске которой просила у общественности полиция, в воскресенье утром обнаружена мертвой.
Пропавшая в пятницу 52-летняя Пирет найдена мертвой
Пропавшая в пятницу 52-летняя Пирет найдена мертвой
В пятницу полиция связалась с родственниками женщины и проверила ее возможное пребывание в медицинских учреждениях и на улицах Виртсу. Ночью, по полученной информации, была проверена квартира, где могла остановиться Пирет, но ее там не оказалось.
Поиски продолжились сегодня утром с помощью волонтеров. К сожалению, сегодня в 10:30 было найдено ее тело.