Новую дивизию Сил обороны возглавит Вейко-Велло Пальм

«Вейко-Велло Пальм служит в силах обороны более 20 лет и знает их вдоль и поперек. Поэтому предложение командующего Силами обороны логично, и я уверен, что генерал Пальм осознает возлагаемые на него большие надежды. Создание дивизии - это огромный вызов в сфере обороны, а это означает очень хорошие отношения как внутри сил обороны, так и с нашими союзниками не только в военном плане, но и на уровне человеческих отношений», - сказал Певкур.

Помимо Эстонии, генерал-майор Пальм учился в Финляндии и служил в зарубежных операциях в Афганистане. Пальм руководил интеграцией батальона союзников НАТО, дислоцированного в Эстонии и был начальником Генерального штаба Сил обороны в 2018-2021 годах.

«Создание дивизии приведет к одному из самых больших изменений, которое испытали Силы обороны после своего восстановления», - сказал генерал-майор Вейко-Велло Пальм. «Дивизия дает возможность собрать в единый ударный кулак как наши бригады, так и наземную оборону, а также союзные части, вносящие вклад в нашу оборону. Это позволяет сделать всю страну более безопасной, чтобы мы могли продолжать функционировать даже в кризисных условиях», - добавил Пальм.

Дивизия является постоянно действующей сухопутной структурной единицей сил обороны, находящейся в непосредственном подчинении командующего силами обороны. Штатная численность мирного времени составляет около ста человек.

Дивизия - соединение военного времени и постоянно действующая структурная единица, основной задачей которой является планирование и ведение боевых действий в зоне своей ответственности с частями в составе и во временном подчинении, в том числе частями иностранных вооруженных сил. Зона действия дивизии охватывает всю территорию Эстонии. При необходимости дивизия может быть передана в цепочку подчинения НАТО.