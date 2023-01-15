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На Кихну машина врезалась в дерево, пострадавшие были доставлены в больницу на полицейском вертолете

На Кихну машина врезалась в дерево, пострадавшие были доставлены в больницу на полицейском вертолете
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Полицейский вертолет.
Полицейский вертолет. Фото: Eduard Laur

Прошлой ночью на острове Кихну машина съехала с дороги и врезалась в дерево, в больницу доставлены три человека.

Около 19 часов вечера в деревне Лемси на острове Кихну произошло дорожно-транспортное происшествие.

34-летний мужчина съехал с дороги и врезался в дерево.

Одна женщина и двое мужчин были доставлены в Пярнускую больницу на вертолете Департамента полиции и погранохраны. После оказания первой помощи, пострадавшие был направлены на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, пассажиры автомобиля не использовали должным образом средства безопасности.

«У водителя было водительское удостоверение соответствующей категории. Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

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