На Кихну машина врезалась в дерево, пострадавшие были доставлены в больницу на полицейском вертолете

Около 19 часов вечера в деревне Лемси на острове Кихну произошло дорожно-транспортное происшествие.

34-летний мужчина съехал с дороги и врезался в дерево.

Одна женщина и двое мужчин были доставлены в Пярнускую больницу на вертолете Департамента полиции и погранохраны. После оказания первой помощи, пострадавшие был направлены на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, пассажиры автомобиля не использовали должным образом средства безопасности.