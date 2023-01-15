Транспортный департамент предупреждает: на дорогах встречается черный лед

Утром дорожное покрытие государственных и основных шоссе мокрое или влажное, температура воздуха плюсовая, а у дорожного покрытия в Юго-Восточной и местами в Восточной Эстонии минусовая, поэтому дороги в этих регионах скользкие и покрыты черным льдом. К западу от шоссе Таллинн-Вильянди идет дождь и поднялся сильный ветер порывами до 18 м/с.