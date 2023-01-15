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Транспортный департамент предупреждает: на дорогах встречается черный лед

BNS
Транспортный департамент предупреждает: на дорогах встречается черный лед
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Осторожно, на дорогах черный лед
Осторожно, на дорогах черный лед Фото: Liis Treimann

Транспортный департамент призывает участников дорожного движения в воскресенье проявлять внимательности в поездках больше обычного, поскольку местами на дорогах встречается черный лед, штормовой ветер может ломать ветки и целые деревья, а осадки ухудшают видимость

Утром дорожное покрытие государственных и основных шоссе мокрое или влажное, температура воздуха плюсовая, а у дорожного покрытия в Юго-Восточной и местами в Восточной Эстонии минусовая, поэтому дороги в этих регионах скользкие и покрыты черным льдом. К западу от шоссе Таллинн-Вильянди идет дождь и поднялся сильный ветер порывами до 18 м/с.

По прогнозу службы погоды, днем сохранится облачная погода, дожди или мокрый снег, местами снег, по регионам ожидаются интенсивные осадки. Штормовой ветер порывами до 25 м/с.

Температура воздуха 1-5 градуса тепла.

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