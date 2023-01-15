Непогода приближается: несколько регионов Эстонии получили штормовое предупреждение

На Сааремаа и Хийумаа юго-восточный и южный ветер усилится до 15-18 метров в секунду, а в прибрежных районах до 20-25 метров в секунду. Во второй половине дня ветер сменится на юго-западный. Порывы ветра также могут достигать 25 метров в секунду в северной части Балтийского моря. На Чудском озере скорость ветра ограничиться 20 метрами в секунду.