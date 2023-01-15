Крупные острова, северная часть Балтийского моря и Чудское озеро получили от Агентства по охране окружающей среды штормовое предупреждение второго уровня, что означает опасную погоду.
Непогода приближается: несколько регионов Эстонии получили штормовое предупреждение
Непогода приближается: несколько регионов Эстонии получили штормовое предупреждение
На Сааремаа и Хийумаа юго-восточный и южный ветер усилится до 15-18 метров в секунду, а в прибрежных районах до 20-25 метров в секунду. Во второй половине дня ветер сменится на юго-западный. Порывы ветра также могут достигать 25 метров в секунду в северной части Балтийского моря. На Чудском озере скорость ветра ограничиться 20 метрами в секунду.
Предупреждение первого уровня действует над материковой частью Эстонии. В прибрежных районах Пярнумаа, Ляэнемаа, Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа юго-восточный и южный ветер местами усилится до 20-22 метров в секунду. В остальной части Эстонии скорость ветра составит от 15 до 18 метров в секунду.
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