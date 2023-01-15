Ратас примет участие во встрече спикеров парламентов Балтийских стран и Польши

По словам Ратаса, нападение России на Украину кардинально изменило сферу безопасности в Европе, в связи с чем тесное сотрудничество стран региона обрело особую значимость. «С момента начала полномасштабной войны России в Украине Эстония, Латвия, Литва и Польша оказывали Украине всестороннюю поддержку и предпринимали активные шаги, чтобы усилить политическое и экономическое давление на Россию, повышая таким образом цену агрессии и содействуя тому, чтобы Украина одержала победу», - сказал он.

Ратас отметил, что так как поражение России еще не очевидно, необходимо продолжать работу на международном уровне. Это разумно делать в рамках эффективного и еще более скоординированного сотрудничества между странами региона. По его словам, сотрудничество также необходимо для укрепления безопасности, сплоченности, энергетической независимости и экономического взаимодействия в регионе.

В ходе встречи спикеров парламентов в понедельник планируется обсудить развитие сотрудничества между странами и, в частности, парламентами с целью успешного реагирования на актуальные геополитические угрозы. Отдельно планируется обсудить возможности парламентской дипломатии в решении стратегических вопросов на международном уровне. По итогам встречи спикеры четырех стран планируют принять совместное заявление.