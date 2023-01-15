ФОТО И ВИДЕО ⟩ Наводнение в Латвии: уровень воды понизился, но все еще критически высок

Екабпилсское самоуправление отмечает, что ситуация в городе по-прежнему серьезная, но стабильная. Затоплены обширные территории, продолжается укрепление дамбы.

Видео: Ситуация в Екабпилсе утром 15 января

Самый высокий уровень воды - 8,92 метра над нулевой отметкой - на наблюдательной станции в Екабпилсе был зарегистрирован в 9 часов утра в субботу. Это всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего паводка 1981 года.

За последние сутки резких колебаний уровня воды в Даугавы возле Екабпилса не зафиксировано. Уровень воды медленно, но стабильно падает.

На наблюдательных станциях выше по течению от Екабпилса уровень воды остается стабильным или медленно снижается. В Плявиняс уровень воды продолжает колебаться в пределах нормы.

Повышается уровень воды в нижнем течении реки Огре, но пока он не приблизился к опасной отметке. Уровень воды в реке Лиелупе остается высоким, но за последние часы в районе Елгавы он не повышался.

В большинстве рек вода поднимается из-за дождей. По всей стране продолжает действовать желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках, в Плявиньском водохранилище действует оранжевое предупреждение, а на Даугаве в Екабпилсском крае до 14:00 понедельника продлено красное предупреждение.

За минувшие сутки из затопленных районов в Екабпилсе эвакуировано 18 человек