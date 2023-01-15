ФОТО И ВИДЕО ⟩ Наводнение в Латвии: уровень воды понизился, но все еще критически высок

Наводнение в Латвии: уровень воды понизился, но все еще критически высок
За сутки из затопленных районов в Екабпилсе эвакуировано 18 человек
Премьер созвал заседание совета по кризисному управлению
Помощь пострадавшим в Екабпилсе: пожертвовано уже 17 тыс. евро
Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса к 6 часам утра в воскресенье упал на 24 сантиметра, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Уровень воды по-прежнему остается очень высоким, почти на 30 сантиметров превышая критическую отметку в 8,4 метра, пишет Rus.Tvnet.
Екабпилсское самоуправление отмечает, что ситуация в городе по-прежнему серьезная, но стабильная. Затоплены обширные территории, продолжается укрепление дамбы.
Видео: Ситуация в Екабпилсе утром 15 января
Самый высокий уровень воды - 8,92 метра над нулевой отметкой - на наблюдательной станции в Екабпилсе был зарегистрирован в 9 часов утра в субботу. Это всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего паводка 1981 года.
За последние сутки резких колебаний уровня воды в Даугавы возле Екабпилса не зафиксировано. Уровень воды медленно, но стабильно падает.
На наблюдательных станциях выше по течению от Екабпилса уровень воды остается стабильным или медленно снижается. В Плявиняс уровень воды продолжает колебаться в пределах нормы.
Повышается уровень воды в нижнем течении реки Огре, но пока он не приблизился к опасной отметке. Уровень воды в реке Лиелупе остается высоким, но за последние часы в районе Елгавы он не повышался.
В большинстве рек вода поднимается из-за дождей. По всей стране продолжает действовать желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках, в Плявиньском водохранилище действует оранжевое предупреждение, а на Даугаве в Екабпилсском крае до 14:00 понедельника продлено красное предупреждение.
За минувшие сутки из затопленных районов в Екабпилсе эвакуировано 18 человек
За минувшие сутки спасатели совместно с полицейскими эвакуировали из затопленных районов Екабпилса и доставили в безопасное место 18 человек, трех собак и кошку, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Спасательные работы проводились на улицах Межрупниеку, Плявиню, Варпу и Званитаю.
VUGD подчеркивает, что по-прежнему сохраняется высокая опасность, так как прочность дамбы, которая сдерживает массы льда и воды, снижается. VUGD призывает жителей Екабпилса эвакуироваться из опасных зон, поскольку в случае, если дамбу прорвет, возможности эвакуации будут ограничены.
VUGD также повысила ресурсы реагирования в Екабпилсе, увеличив количество спасателей и оборудования для спасения людей.
Кариньш созвал заседание совета по кризисному управлению
Как сообщил пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев, на заседании будут заслушаны информация о текущей ситуации в Екабпилсском крае и отчеты оперативных служб о работе в пострадавших от наводнения районах. Также будут рассматриваться варианты развития событий и обсуждаться необходимая помощь самоуправлению и населению.
Помощь пострадавшим в Екабпилсе: пожертвовано уже 17 тыс. евро
Платформа Ziedot.lv в субботу, 14 января, начала сбор пожертвований в помощь пострадавшим от наводнения в Екабпилсе. Согласно информации на сайте организации, в настоящее время пожертвовано уже 17 549 евро.
На сайте говорится, что жителям Екабпилса понадобится помощь сограждан, так как Даугава вышла из берегов и многие дома оказались затоплены, что вынудило людей покинуть их.
Благотворительная организация Ziedot.lv обратится к самоуправлению Екабпилсского края с просьбой определить горожан, наиболее нуждающихся в помощи.
Внести свой вклад в помощь пострадавшим можно по ссылке.
Во второй половине следующей недели ожидается повышение уровня воды в Даугаве
Дождь и таяние снега в бассейне Даугавы вызовут повышение уровня воды в реке во второй половине следующей недели, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.
Если к этому времени ледяной затор на Плявиньском водохранилище и возле Екабпилса не сдвинется, ситуация в пострадавших от наводнения районах может вновь ухудшиться.
Если скопления льда пройдут вниз по реке и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не оказать большого влияния на ситуацию.
Согласно прогнозам Global Forecast System, в бассейне Даугавы в Латгале, Беларуси и России к середине следующей недели выпадет 20-50 миллиметров осадков, причем наибольшее количество осадков прогнозируется в Беларуси. Будет идти дождь и снег, при этом снег будет таять, так как в верховьях Даугавы в середине недели ожидается потепление до +5 градусов.
В связи с этим во второй половине следующей недели ожидается повышение уровня воды в Даугаве, а падать он, скорее всего, начнет к концу месяца.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве от белорусской границы до Ливаны за последнюю неделю упал на 1-1,8 метра, возле Екабпилса повысился на 4 метра, у железнодорожного моста в Зельки с 9 января снизился почти на 2 метра, а в Плявиняс существенно не изменился.
Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса повысился из-за ледяного затора, который частично перекрыл поток воды. Уровень воды в Екабпилсе и в дальнейшем будет обусловлен в основном затором, а не притоком воды в верхнем течении реки.
Из-за оттепели и осадков в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в большинстве латвийских рек.