Председатель партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар в своем выступлении на избирательном съезде партии в Таллинне в воскресенье заявил, что они готовы сотрудничать со всеми инновационными партиями, чтобы восстановить импульс развития Эстонии.
Председатель «Ээсти 200»: Эстонии нужно новое и прогрессивное правительство
«Хорошие идеи и реформы хороши только в том случае, если они реализуются. Цель "Ээсти 200" - сделать Эстонию лучшей страной в мире», - сказал Хуссар.
Он заявил, что предстоящие выборы являются самыми важными выборами с 1992 года, потому что потребность в переменах очень велика. «Мы уже давно слышим от руководителей Эстонии, что ничего нельзя сделать. Премьер-министр говорит, что ничего не возможно сделать, потому что партнер по коалиции не позволяет этого. Партнер по коалиции говорит, что у них нет голосов. Такое отношение не подходит для "Ээсти 200"», - сказал Гуссар.
Среди застопорившихся проектов он упомянул, например, строительство дорог и строительство ветряных электростанций, создание надлежащего интернет-соединения в сельской местности и вопрос долгого пути детей в школу. «На этих выборах будет решаться, пойдет ли Эстония вперед или назад», - сказал председатель «Ээсти 200».
По словам Хуссара, цель «Ээсти 200» - выйти на новый уровень в эстонском образовании, безопасности, управлении, здравоохранении, экономике и энергетике. «Нас не удовлетворяют отговорки, что ничего не возможно. С нами возможно все. Можно быть умным и богатым. Можно быть другим и особенным», - сказал он.