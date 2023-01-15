Председатель «Ээсти 200»: Эстонии нужно новое и прогрессивное правительство

«Хорошие идеи и реформы хороши только в том случае, если они реализуются. Цель "Ээсти 200" - сделать Эстонию лучшей страной в мире», - сказал Хуссар.

Он заявил, что предстоящие выборы являются самыми важными выборами с 1992 года, потому что потребность в переменах очень велика. «Мы уже давно слышим от руководителей Эстонии, что ничего нельзя сделать. Премьер-министр говорит, что ничего не возможно сделать, потому что партнер по коалиции не позволяет этого. Партнер по коалиции говорит, что у них нет голосов. Такое отношение не подходит для "Ээсти 200"», - сказал Гуссар.

Среди застопорившихся проектов он упомянул, например, строительство дорог и строительство ветряных электростанций, создание надлежащего интернет-соединения в сельской местности и вопрос долгого пути детей в школу. «На этих выборах будет решаться, пойдет ли Эстония вперед или назад», - сказал председатель «Ээсти 200».