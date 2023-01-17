Марко Каселехт возглавляет одну из высокотехнологичных компаний эстонского оборонного сектора - SensusQ. В интервью Rus.Postimees он рассказал, какие задачи решает разработанная компанией система управления разведданными и как можно применять на поле боя искусственный интеллект, как охраняются наши военные секреты, почему никто не ожидал, что российская армия вовсе не «вторая в мире» и в чем разница между израильским Моссадом и армией Германии.
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Руководитель оборонной компании SensusQ: мы cможем прогнозировать, какой будет российская армия через пять-десять лет
Эксклюзивное интервью
Руководитель оборонной компании SensusQ: мы cможем прогнозировать, какой будет российская армия через пять-десять лет
- Не могли бы вы очень простыми словами объяснить нашим читателям, какие проблемы решает программное обеспечение (ПО), разработанное вашей компанией?
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