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Руководитель оборонной компании SensusQ: мы cможем прогнозировать, какой будет российская армия через пять-десять лет

Эксклюзивное интервью
Анастасия Тидо
, журналист
Руководитель оборонной компании SensusQ: мы cможем прогнозировать, какой будет российская армия через пять-десять лет
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Марко Каселехт на службе в Афганистане.
Марко Каселехт на службе в Афганистане. Фото: Частный архив

Марко Каселехт возглавляет одну из высокотехнологичных компаний эстонского оборонного сектора - SensusQ. В интервью Rus.Postimees он рассказал, какие задачи решает разработанная компанией система управления разведданными и как можно применять на поле боя искусственный интеллект, как охраняются наши военные секреты, почему никто не ожидал, что российская армия вовсе не «вторая в мире» и в чем разница между израильским Моссадом и армией Германии.

- Не могли бы вы очень простыми словами объяснить нашим читателям, какие проблемы решает программное обеспечение (ПО), разработанное вашей компанией?

- Раньше была проблема с недостатком данных о противнике и о ситуации вокруг. Сегодня информации достаточно, главная проблема заключается в информационной перегрузке, потому что на поле боя появились технологии, которые собирают больше информации, чем когда-либо прежде. И этой информации так много, что мы часто не можем понять, как факты связаны между собой, в какой контекст они вписываются или кому эта информация реально нужна. Мы не в состоянии понять связи и факторы, имеющие в данной ситуации ценность. То есть мы буквально тонем в нашей информации.

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