Руководитель оборонной компании SensusQ: мы cможем прогнозировать, какой будет российская армия через пять-десять лет

- Раньше была проблема с недостатком данных о противнике и о ситуации вокруг. Сегодня информации достаточно, главная проблема заключается в информационной перегрузке, потому что на поле боя появились технологии, которые собирают больше информации, чем когда-либо прежде. И этой информации так много, что мы часто не можем понять, как факты связаны между собой, в какой контекст они вписываются или кому эта информация реально нужна. Мы не в состоянии понять связи и факторы, имеющие в данной ситуации ценность. То есть мы буквально тонем в нашей информации.