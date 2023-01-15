«Ээсти 200» представила предвыборную программу

По словам Кристины Каллас, вице-председателя партии «Ээсти 200», программа представляет собой план изменений, которые необходимо осуществить, чтобы благосостояние эстонского народа росло, а государство и общество могли бороться с глобальными конфликтами и климатическим кризисом, защищая себя и свою природу.

Программа «Ээсти 200»:

1. Эстонии необходим межпартийный договор о национальной обороне на следующее десятилетие для развития комплексной национальной обороны. Для этого на военную оборону должно выделяться 3 процента ВВП страны, а на защиту населения и инфраструктуры - до 3 процентов.

2. Должен быть построен многослойный купол Калевипоэга, покрывающий всю Эстонию, то есть систему противовоздушной и противовоздушной обороны. Интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны для защиты всего населения и критически важной инфраструктуры.

3. Ежегодно необходимо вкладывать в начальное и общее образование дополнительно 250 миллионов евро. Эти средства можно использовать для обеспечения повышения заработной платы учителей, увеличения потребностей в обучении учителей и вспомогательных специалистов, проведения реформы единой эстонской школы и обеспечения отличного образования в каждом регионе Эстонии.

4. Уже в следующем году школьный учитель должен получать зарплату в размере 3 000 евро.

5. Для достижения справедливой цены на энергию необходимо рекордными темпами наращивать «зеленые» энергетические мощности, строить ветряные и солнечные электростанции. Процедуры планирования необходимо проводить не за 6 лет, а за 6 месяцев. Чтобы резко увеличить производство и использование экологически чистой энергии, необходимо составить национальный специальный план.