Партия «Ээсти 200» обнародовала программу выборов в Рийгикогу на предвыборном съезде в воскресенье.
«Ээсти 200» представила предвыборную программу
По словам Кристины Каллас, вице-председателя партии «Ээсти 200», программа представляет собой план изменений, которые необходимо осуществить, чтобы благосостояние эстонского народа росло, а государство и общество могли бороться с глобальными конфликтами и климатическим кризисом, защищая себя и свою природу.
Программа «Ээсти 200»:
1. Эстонии необходим межпартийный договор о национальной обороне на следующее десятилетие для развития комплексной национальной обороны. Для этого на военную оборону должно выделяться 3 процента ВВП страны, а на защиту населения и инфраструктуры - до 3 процентов.
2. Должен быть построен многослойный купол Калевипоэга, покрывающий всю Эстонию, то есть систему противовоздушной и противовоздушной обороны. Интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны для защиты всего населения и критически важной инфраструктуры.
3. Ежегодно необходимо вкладывать в начальное и общее образование дополнительно 250 миллионов евро. Эти средства можно использовать для обеспечения повышения заработной платы учителей, увеличения потребностей в обучении учителей и вспомогательных специалистов, проведения реформы единой эстонской школы и обеспечения отличного образования в каждом регионе Эстонии.
4. Уже в следующем году школьный учитель должен получать зарплату в размере 3 000 евро.
5. Для достижения справедливой цены на энергию необходимо рекордными темпами наращивать «зеленые» энергетические мощности, строить ветряные и солнечные электростанции. Процедуры планирования необходимо проводить не за 6 лет, а за 6 месяцев. Чтобы резко увеличить производство и использование экологически чистой энергии, необходимо составить национальный специальный план.
6. 15% НДС со сферы креативного предпринимательства нужно направить обратно в эту область
7. Необходимо отстаивать достойную оплату труда работников культуры и решать проблему социальных гарантий для творческих работников.
8. Налоговая система должна стать единой и стабильной. «Ээсти 200» не поддерживает повышение налогов для того, чтобы увеличить доходы бюджета. «Налоговый горб, введение которого было ошибкой, требующий срочного исправления, должен быть отменен.
9. Эстонское государство должно обеспечить, чтобы предприятия, основанные на эстонском капитале, имели как можно больше мотивации для сохранения своей штаб-квартиры в Эстонии.
10. Необходимо провести государственную реформу и сделать Эстонию менее бюрократизированной с помощью концепции персонализированного государства, а предоставляемые государством услуги должны стать основанными на потребностях.
11. Работодателям должна быть предоставлена возможность больше инвестировать в здоровье своих сотрудников - финансовый взнос на счет здоровья, который работодатели могут вносить без налогов, составит 1 200 евро в год. Деньги, находящиеся на сберегательном медицинском счете, могут быть использованы работником для профилактических мер и улучшения здоровья.
12. «Ээсти 200» обещают персонализировать пособия и сделать так, чтобы они успешно работали на благо каждого эстонца.
13. Партия выступает за защиту индивидуальных свобод. Все люди в Эстонии должны иметь право принимать решения относительно собственной жизни, что означает равное право на вступление в брак и создание семьи.