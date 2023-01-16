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Алаталу: чтобы Украина в марте начала использовать западные танки, передать ей их нужно еще в январе

Павел Соболев
, журналист
Алаталу: чтобы Украина в марте начала использовать западные танки, передать ей их нужно еще в январе
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  • Поставкам современных вооружений Украине очень мешает западная бюрократия
  • Примеру Великобритании, решившей поставлять Украине танки, последуют и другие страны Запада
  • Новая мобилизация в РФ неизбежна, с нынешней численностью войск Путин не сможет продолжать войну

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся возможной реакции Запада на российский удар по жилому дому в Днепре, а также перспектив расширения танковых поставок Киеву.

- Россия много раз ужасала мир во время этой войны жестокостью ударов по мирным объектам, но, кажется, субботний удар по жилому дому в Днепре вызвал у западных политиков особое негодование. Можно ли предположить, что просто под впечатлением от этого ужасного военного преступления западные лидеры «на эмоциях» начнут действовать еще смелее, поставлять Киеву еще более мощное оружие? Что гнев Запада настолько силен, что больше никто не думает, как смягчить для России условия ее будущей капитуляции, что общей идеей и целью Запада может стать именно разгромное поражение России?

- Западные лидеры очень ценят такое достижение западного мира, как демократию, а демократия, среди прочего, предполагает очень подробное обсуждение важных решений. И в случае с принятием важных политических шагов тоже всегда предусмотрен целый ряд бюрократических процедур, которые надо выполнить.

Конечно, есть международные организации, которые и созданы для того, чтобы принимать такие решения. Например, ООН. Но высший орган ООН, Генеральная Ассамблея, собирается только один раз в год. В следующий раз Генеральная Ассамблея соберется только в сентябре. Поэтому и получается так, что весь политический процесс вокруг войны с Украиной должен ждать сентября, ждать того момента, когда соберутся главы государств мира.

Однако нынешняя военная ситуация в Украине требует того, чтобы действовать по-другому. Нужны быстрые решения. Но я бы обратил внимание на то, что Путин не случайно придумал для затеянной им войны термин «специальная военная операция». При этом и контрдействия против российской агрессии, начавшейся еще в 2014 году, тоже имели специальное название. Украина и западные страны называли эти действия «антитеррористической операцией». И это название использовалось вплоть до февраля 2022 года.

Западу очень важно сейчас отойти от бюрократии и назвать вещи своими именами. Это позволит ему действовать так, как союзники действовали в годы Второй мировой войны. Тогда все решения принимались не по демократическим нормам, а, так сказать, по законам военного времени. Сейчас же Украине приходится подолгу ждать, когда Запад придаст хоть какое-то ускорение очень важным процессам, скажем, передаче Украине тех же танков, современных артиллерийских систем.

Конечно, это приятно отмечать, когда премьер Великобритании или президент Франции делают в связи с очередной террористической атакой России очень гневные заявления. Однако, к сожалению, практические шаги занимают время, потому что вступает в силу бюрократия. Только что появились сообщения, например, что эти знаменитые немецкие танки «Леопард», в которых так нуждается Украина, могут дойти до Украины только в 2024 году.

Запад слишком увлекается своими бюрократическими традициями. Вместо того, чтобы действовать стремительно и основательно.

- В субботу Риши Сунак подтвердил Владимиру Зеленскому намерение Великобритании передать Украине танки Challenger 2. Можно ли сказать, что создается очень важный прецедент, за которым последуют сообщения о поставках Киеву танков со стороны других государств? Какие страны могут последовать примеру Лондона в ближайшее время?

- Конечно, подобных сообщений теперь можно ждать и из других западных столиц. Не надо забывать, что Великобритания была одной из стран, которые быстрее и активнее всего стали реагировать на ход военных действий в первые дни после вторжения. Которые сразу стали поставлять свои вооружения Киеву. И когда великая держава показывает такой пример, это ясный сигнал для стран поменьше, что и им надо действовать таким образом.

- Но вот, например, New York Times обращает внимание, что в последние несколько недель некоторые страны Запада вдруг решились на отправку Киеву вооружений, в которых раньше отказывали. Главком ВСУ Валерий Залужный недавно заявил, что для полного овладения инициативой на поле боля украинским войскам нужны триста тяжелых танков западного образца и шестьсот единиц другой бронетехники. По мнению New York Times, возможно, сейчас мы наблюдаем первый этап выполнения этого запроса. Так ли это? Если да, когда Украина получит триста танков? К марту? К апрелю?

- Получить современные танки - это, конечно, очень хорошее дело, но нужно еще ведь позаботиться и о том, чтобы укомплектовать эффективные экипажи для таких танков. В этой связи можно вспомнить недавние сообщения, что украинские военные приезжали в последнее время и в Эстонию, чтобы изучить тут новую западную военную технику. Это особенно важно, когда речь идет о самом современном и высокотехнологичном вооружении, включая, конечно, танки, артиллерийские системы.

Получить танк - одно дело, укомплектовать команду для него - другое, и на все это уходит 2-3 месяца. Если исходить из того, что весна по-настоящему наступает в конце марта или в начале апреля, то середина января - очень подходящее время для того, чтобы начать фактическую передачу Украине этих танков. Сейчас самое главное, чтобы все объявленные западными лидерами решения о таких поставках начали бы исполняться в практической плоскости.

- Президент Украины Владимир Зеленский в субботу в своем вечернем видеообращении перешел с украинского на русский и призвал россиян не молчать и осудить агрессию против Украины. Он сказал, что зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться, и что когда оно придет за россиянами, некому будет их защищать. Приходящее за россиянами зло, наверное, проще всего представить сейчас в виде новой волны мобилизации. Будет ли вот-вот предпринята попытка увеличить российскую армию еще на полмиллиона человек новой мобилизацией, о чем много говорится в последнее время?

- Владимир Зеленский - не только великолепный президент, но и великолепный мастер слова. Он умеет подталкивать разные процессы в нужную сторону, умеет находить способы для того, чтобы заставить российское население задуматься над определенными вещами. Он правильно поступает, когда время от времени напрямую обращается и к российскому народу.

Я только что вернулся из поездки в Дубай, и могу сказать, что в Дубае сейчас полно россиян. Там очень много российских мужчин призывного возраста, которых могли бы в иной ситуации в России назвать дезертирами, но они отдыхают в Дубае, делают покупки и с купленными вещами возвращаются в Россию.

В России же они вполне могут попасть под мобилизацию, потому что стало совершенно понятно, что при той численности войск, с которой Путин начинал эту войну, и даже с той, которая была достигнута при «частичной мобилизации», он эту войну устраивающим его образом завершить не может. Поэтому новая мобилизация в России выглядит совершенно неизбежной. Спорить можно лишь о том, какие формы она приобретет. В этой связи такие слова воздействия, которые нашел для россиян Владимир Зеленский, очень уместны.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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