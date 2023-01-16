Алаталу: чтобы Украина в марте начала использовать западные танки, передать ей их нужно еще в январе

- Президент Украины Владимир Зеленский в субботу в своем вечернем видеообращении перешел с украинского на русский и призвал россиян не молчать и осудить агрессию против Украины. Он сказал, что зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться, и что когда оно придет за россиянами, некому будет их защищать. Приходящее за россиянами зло, наверное, проще всего представить сейчас в виде новой волны мобилизации. Будет ли вот-вот предпринята попытка увеличить российскую армию еще на полмиллиона человек новой мобилизацией, о чем много говорится в последнее время?
- Владимир Зеленский - не только великолепный президент, но и великолепный мастер слова. Он умеет подталкивать разные процессы в нужную сторону, умеет находить способы для того, чтобы заставить российское население задуматься над определенными вещами. Он правильно поступает, когда время от времени напрямую обращается и к российскому народу.
Я только что вернулся из поездки в Дубай, и могу сказать, что в Дубае сейчас полно россиян. Там очень много российских мужчин призывного возраста, которых могли бы в иной ситуации в России назвать дезертирами, но они отдыхают в Дубае, делают покупки и с купленными вещами возвращаются в Россию.
В России же они вполне могут попасть под мобилизацию, потому что стало совершенно понятно, что при той численности войск, с которой Путин начинал эту войну, и даже с той, которая была достигнута при «частичной мобилизации», он эту войну устраивающим его образом завершить не может. Поэтому новая мобилизация в России выглядит совершенно неизбежной. Спорить можно лишь о том, какие формы она приобретет. В этой связи такие слова воздействия, которые нашел для россиян Владимир Зеленский, очень уместны.
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