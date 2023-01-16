Алаталу: чтобы Украина в марте начала использовать западные танки, передать ей их нужно еще в январе

- Россия много раз ужасала мир во время этой войны жестокостью ударов по мирным объектам, но, кажется, субботний удар по жилому дому в Днепре вызвал у западных политиков особое негодование. Можно ли предположить, что просто под впечатлением от этого ужасного военного преступления западные лидеры «на эмоциях» начнут действовать еще смелее, поставлять Киеву еще более мощное оружие? Что гнев Запада настолько силен, что больше никто не думает, как смягчить для России условия ее будущей капитуляции, что общей идеей и целью Запада может стать именно разгромное поражение России?

- Западные лидеры очень ценят такое достижение западного мира, как демократию, а демократия, среди прочего, предполагает очень подробное обсуждение важных решений. И в случае с принятием важных политических шагов тоже всегда предусмотрен целый ряд бюрократических процедур, которые надо выполнить.

Конечно, есть международные организации, которые и созданы для того, чтобы принимать такие решения. Например, ООН. Но высший орган ООН, Генеральная Ассамблея, собирается только один раз в год. В следующий раз Генеральная Ассамблея соберется только в сентябре. Поэтому и получается так, что весь политический процесс вокруг войны с Украиной должен ждать сентября, ждать того момента, когда соберутся главы государств мира.