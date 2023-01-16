В студии Postimees Тоомас Алаталу: на усиление российского террора Запад отвечает усилением военной помощи Украине?

- New York Times обращает внимание, что в последние несколько недель некоторые страны Запада вдруг решились на отправку Киеву вооружений, в которых раньше отказывали. Главком ВСУ Валерий Залужный недавно заявил, что для полного овладения инициативой на поле боля украинским войскам нужны триста тяжелых танков западного образца и шестьсот единиц другой бронетехники. По мнению New York Times, возможно, сейчас мы наблюдаем первый этап выполнения этого запроса. Так ли это? Если да, когда Украина получит триста танков? К марту? К апрелю?

- Россия много раз ужасала мир во время этой войны жестокостью ударов по мирным объектам, но, кажется, субботний удар по жилому дому в Днепре вызвал у западных политиков особое негодование. Можно ли предположить, что просто под впечатлением от этого ужасного военного преступления западные лидеры «на эмоциях» начнут действовать еще смелее, поставлять Киеву еще более мощное оружие? Что гнев Запада настолько силен, что больше никто не думает, как смягчить для России условия ее будущей капитуляции, что общей идеей и целью Запада может стать именно разгромное поражение России?

- Премьер-министр Японии Фумио Кисида на минувших выходных, находясь с визитом в Вашингтоне, заявил, что исход украинского конфликта может определить будущее Азии. Он сказал, что уроки Украины означают, что безопасность Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона неразделимы. О каком влиянии конфликта в Украине на судьбу Азии может говорить японский премьер? Он имеет в виду, что если бы мир позволил Владимиру Путину завоевать Украину, это могло бы приободрить Китай в намерении напасть на Тайвань?