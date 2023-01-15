Страховая фирма: за год необходимость в страховой автопомощи снизилась

Наибольшее количество случаев, 1269, было связано с техническим сбоем За этим последовало 640 случаев помощи при запуске машины и трогании с места и 493 случая разрыва или прокола шины, сообщается в пресс-релизе PZU Kindlustus. В 2021 году помощь потребовалась в связи с техническими поломками в 1 193 случаях, помощь при запуске - в 773 случаях и 478 случаев развыва или прокола шины.

«Наиболее частой причиной необходимости помощи при старте является разряженный автомобильный аккумулятор. Особенно сильно страдает аккумулятор при коротких городских поездках, когда генератор не успевает его зарядить. Поэтому стоит по возможности избегать коротких поездок», - говорит Теэт Ярв, руководитель группы страхования ущерба транспортным средствам PZU Kindlustus.

Разрыв шины

По словам Ярве, необходимо регулярно проверять давление в шинах, чтобы предотвратить их разрыв и сдувание. «Многие современные автомобили имеют систему контроля давления в шинах, но во всех случаях она не фиксирует падение давления в шинах. Однако при езде со слишком низким давлением возрастает риск разрыва шины», - отметил он и добавил, что современные автомобили зачастую имеют только шиноремонтный комплект, который не подходит для устранения крупных повреждений.

Зимой автомобили также застревают в снегу. Например, в декабре клиентам PZU Kindlustus 25 раз требовалась помощь, чтобы снова начать движение по плотному снегу. Годом ранее в декабре таких случаев было почти вдвое больше - 45.