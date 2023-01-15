Новая неделя начнется с потепления

По данным Агентства по охране окружающей среды, в ночь на понедельник погода будет в основном облачной. Дождь и мокрый снег переместятся из центральной и восточной Эстонии на северо-восток. Новый район дождей достигнет Западной Эстонии из Балтийского моря.

Ветер южный и юго-западный 5-11, порывы до 17, на островах и побережье 12-15, порывы 22 м/с. Низкое давление с северо-востока. Ранним утром в западных районах Хийумаа и Сааремаа возможно усиление порывов ветра до 25 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

На Чудском озере южный ветер будет 6-9, порывами до 13 м/с. Мокрый снег и дождь, дождь прекратится после полуночи. Видимость умеренная или плохая. Температура 1-2 градуса выше нуля.

В понедельник погода будет облачной с прояснениями, во многих местах пойдет дождь. Ветер южный и юго-западный 6-11, порывы до 17 мс. На островах и побережье скорость ветра достигает 10-15 м/с, с порывами до 22 м/с. Во второй половине дня ветер постепенно ослабевает. 2-5 градусов тепла.