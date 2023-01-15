Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу встретился сегодня с находящимся с визитом в Таллинне сенатором США Стивом Дейнсом, чтобы обсудить более тесное сотрудничество, снижение потолка цен на нефть и продолжение всесторонней помощи Украине.
Рейнсалу на встрече с сенатором США: согласованный потолок цен на нефть должен быть снижен
Рейнсалу поблагодарил Соединенные Штаты за значительную поддержку в области обороны. «Недавно в Эстонию прибыла рота пехоты США и подразделение с реактивной системой залпового огня HIMARS, что является значительным вкладом в укрепление обороноспособности Эстонии и НАТО на Востоке», - сказал Рейнсалу. Размещение американских подразделений в Эстонии соответствует решениям, принятым на саммите НАТО в Мадриде, и является частью более длительной серии ротаций, которые обеспечат постоянное присутствие США в странах Балтии.
Рейнсалу добавил, что Эстония не ожидает, что ее партнеры возьмут на себя львиную долю ответственности за обеспечение нашей безопасности. «На каждый доллар, который США вкладывают в нашу безопасность, мы вкладываем около пяти долларов», - сказал он. Расходы Эстонии на оборону вырастут примерно до 2,7 процента ВВП в этом году и более чем до трех процентов ВВП в 2024 году.
Обсуждалась дальнейшая поддержка Украины, включая повышение цены войны с Россией и привлечение России к ответственности за преступления агрессии в Украине. «Сегодня Эстония и США стоят плечом к плечу в оказании всесторонней поддержки Украине в ее борьбе за сохранение суверенитета и государственности», - сказал Рейнсалу.
Рейнсалу подчеркнул, что западные страны должны немедленно начать предоставлять Украине все необходимые ей системы обычных вооружений, включая танки и ракеты дальнего действия.
Рейнсалу добавил, что для того, чтобы повысить цену войны для России, необходимо также пересмотреть предельную цену на нефть, которая слишком высока, и продвинуть дальнейшие санкции. «Согласованный в начале декабря предельный уровень цен на нефть слишком высок, и мы должны его снизить, потому что прибыль, которую получает Россия, идет на финансирование войны в Украине. Мы обсудили это сегодня с сенатором Дейнсом, и я подниму этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе на следующей неделе».
На встрече с Дейнсом Рейнсалу также сделал обзор деятельности Эстонии в Житомирской области, на которую мы ориентируемся при восстановлении Украины. «Несмотря на то, что Россия продолжает разрушения в Украине, мы должны помочь украинскому народу справиться с ситуацией, когда Россия намеренно атакует гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру», - сказал Рейнсалу. «В дополнение к восстановительным работам Эстония отправила в Украину автобусы для восстановления транспортного сообщения, а также теплую одежду, генераторы и продовольственные посылки, и мы продолжим делать все возможное для удовлетворения потребностей Украины», - сказал он.
«В дополнение к нашей поддержке Украины и в сфере безопасности и обороны, в последние годы мы активизировали наше сотрудничество по кибервопросам, сотрудничество в области развития, продвижение демократии, а также в сфере экономики», - добавил Рейнсалу, выразив надежду, что хорошее сотрудничество с Соединенными Штатами будет продолжаться.