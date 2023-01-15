Рейнсалу на встрече с сенатором США: согласованный потолок цен на нефть должен быть снижен

Рейнсалу поблагодарил Соединенные Штаты за значительную поддержку в области обороны. «Недавно в Эстонию прибыла рота пехоты США и подразделение с реактивной системой залпового огня HIMARS, что является значительным вкладом в укрепление обороноспособности Эстонии и НАТО на Востоке», - сказал Рейнсалу. Размещение американских подразделений в Эстонии соответствует решениям, принятым на саммите НАТО в Мадриде, и является частью более длительной серии ротаций, которые обеспечат постоянное присутствие США в странах Балтии.

Рейнсалу добавил, что Эстония не ожидает, что ее партнеры возьмут на себя львиную долю ответственности за обеспечение нашей безопасности. «На каждый доллар, который США вкладывают в нашу безопасность, мы вкладываем около пяти долларов», - сказал он. Расходы Эстонии на оборону вырастут примерно до 2,7 процента ВВП в этом году и более чем до трех процентов ВВП в 2024 году.

Обсуждалась дальнейшая поддержка Украины, включая повышение цены войны с Россией и привлечение России к ответственности за преступления агрессии в Украине. «Сегодня Эстония и США стоят плечом к плечу в оказании всесторонней поддержки Украине в ее борьбе за сохранение суверенитета и государственности», - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу подчеркнул, что западные страны должны немедленно начать предоставлять Украине все необходимые ей системы обычных вооружений, включая танки и ракеты дальнего действия.