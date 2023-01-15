СТАТИСТИКА ⟩ В Европе цены на жилье растут рекордными темпами. Какова ситуация в Эстонии?

В третьем квартале 2022 года продолжился рост арендной платы и цен на жилье, которые в годовом исчислении увеличились на 2,1% и 7,4% соответственно, сообщил Евростат.

В то время как цены на аренду жилья стабильно росли с 2010 года до третьего квартала 2022 года, цены на жилье значительно колебались, согласно данным Евростата, и с первого квартала 2015 года имеют тенденцию к росту. В целом, за отчетный период цены на жилье выросли больше, чем арендная плата в 19 государствах-членах ЕС.

Цены на жилье выросли в 24 государствах-членах ЕС и упали в трех. В Эстонии зафиксирован самый высокий рост - почти в три раза. За ним следуют Венгрия с увеличением в 2,7 раза и Люксембург с увеличением в 2,4 раза. В Литве цены на жилье также выросли почти в 2,4 раза, а в Латвии - чуть более чем в 2,3 раза.