Согласно данным Евростата, арендная плата в Европейском союзе (ЕС) в период с 2010 года по третий квартал 2022 года выросла в среднем на 18%, а цены на жилье - на 49%, причем наибольший рост в обоих случаях наблюдался в Эстонии.
СТАТИСТИКА ⟩ В Европе цены на жилье растут рекордными темпами. Какова ситуация в Эстонии?
В третьем квартале 2022 года продолжился рост арендной платы и цен на жилье, которые в годовом исчислении увеличились на 2,1% и 7,4% соответственно, сообщил Евростат.
В то время как цены на аренду жилья стабильно росли с 2010 года до третьего квартала 2022 года, цены на жилье значительно колебались, согласно данным Евростата, и с первого квартала 2015 года имеют тенденцию к росту. В целом, за отчетный период цены на жилье выросли больше, чем арендная плата в 19 государствах-членах ЕС.
Цены на жилье выросли в 24 государствах-членах ЕС и упали в трех. В Эстонии зафиксирован самый высокий рост - почти в три раза. За ним следуют Венгрия с увеличением в 2,7 раза и Люксембург с увеличением в 2,4 раза. В Литве цены на жилье также выросли почти в 2,4 раза, а в Латвии - чуть более чем в 2,3 раза.
Если сравнивать третий квартал 2022 года с третьим кварталом 2010 года с точки зрения арендной платы, то цены выросли в 26 государствах-членах ЕС и упали в одном, при этом Эстония и Литва показали самый высокий рост - в 3,3 и 2,5 раза соответственно. Греция была единственной страной, где цены на аренду жилья снизились на 24%.