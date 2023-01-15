Вс, 15.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Медведев предложил премьер-министру Японии совершить ритуальное самоубийство

rus.postimees.ee
Медведев предложил премьер-министру Японии совершить ритуальное самоубийство
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Rodrigo Reyes Marin

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, посоветовал премьер-министру Японии Фумио Кисиде совершить сэппуку (ритуальное самоубийство) после того, как последний предостерег от российского ядерного оружия.

Выступление Медведева стало ответом на совместное заявление Кисиды и президента США Джо Байдена в пятницу: «Мы единогласно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на территории Украины будет представлять собой акт против человечности и ни в коем случае не будет оправдан».

Днем позже Кисида отметил, что встреча G7 в Хиросиме в мае должна продемонстрировать сильную волю к сохранению международного порядка и справедливости после вторжения России в Украину.

Ключевые слова
Наверх