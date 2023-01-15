Медведев предложил премьер-министру Японии совершить ритуальное самоубийство

Выступление Медведева стало ответом на совместное заявление Кисиды и президента США Джо Байдена в пятницу: «Мы единогласно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на территории Украины будет представлять собой акт против человечности и ни в коем случае не будет оправдан».