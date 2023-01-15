Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, посоветовал премьер-министру Японии Фумио Кисиде совершить сэппуку (ритуальное самоубийство) после того, как последний предостерег от российского ядерного оружия.
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Медведев предложил премьер-министру Японии совершить ритуальное самоубийство
Медведев предложил премьер-министру Японии совершить ритуальное самоубийство
Выступление Медведева стало ответом на совместное заявление Кисиды и президента США Джо Байдена в пятницу: «Мы единогласно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на территории Украины будет представлять собой акт против человечности и ни в коем случае не будет оправдан».
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