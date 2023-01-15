Мужчину с инвалидностью не пустили на концерт Анны Вески из-за одежды

По билету мероприятие начиналась в восемь часов вечера. Иво Линдмаа, живущий на улице Лилле в Раквере, начал подготовку уже в два часа дня. Он надел шерстяные носки и сапоги, синий комбинезон с подтяжками, а поверх них теплый пуховик.