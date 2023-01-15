«Ну, впустили, но выгнали», - вспоминает Иво Линдмаа, который потерял подвижность из-за полиомиелита. «Никто никому не сделал ничего плохого», - сказала Эве Альте, директор культурного центра Раквере, организовавшая мероприятие.
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Мужчину с инвалидностью не пустили на концерт Анны Вески из-за одежды
Мужчину с инвалидностью не пустили на концерт Анны Вески из-за одежды
«Самая большая новогодняя вечеринка в Ляэне-Вирумаа пройдет в спортивном центре Раквере с блистательной Анне Вески», - рекламировал мероприятие 13 января портал Piletilevi.