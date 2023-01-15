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«Ээсти 200» не хочет сотрудничать с EKRE: у них антиевропейская и прокремлевская риторика

Лоора-Элизабет Ломп Михкель Марипуу
«Ээсти 200» не хочет сотрудничать с EKRE: у них антиевропейская и прокремлевская риторика
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Председатель "Ээсти 200" Лаури Хуссар.
Председатель "Ээсти 200" Лаури Хуссар. Фото: Sander Ilvest
  • «Ээсти200» хочет получить 15 или более мест в Рийгикогу
  • На предвыборную кампанию партия потратит миллион евро

«Ээсти 200» во второй раз поборется за места в парламенте на выборах в Рийгикогу. На этот раз эффективнее, чем когда-либо прежде. На избирательную кампанию они потратят один миллион евро. Лаури Хуссар, председатель партии, рассказал Postimees, как и с кем они идут за голосами. Кроме того, еще и о будущем - что будет, когда «Ээсти200» попадет в Рийгикогу.

Ирья Лутсар, Игорь Таро, Пеэтер Тали, Калев Стойческу, Геа Кангиласки и другие. В списке «Ээсти200» много популярных имен. Как вам удалось собрать такой список и найти людей?

Прежде всего, «Ээсти200» искала людей, с которыми у нас общее мировоззрение. Люди, с которыми у нас есть общее понимание потребностей будущего. Именно так люди попадали в наш список. Конечно, мы также следили за тем, чтобы у нас были охвачены различные регионы и области.

У нас очень сильный опыт в области обороны, экономики, образования и культуры. Мы составили список таким образом, чтобы наши представители в будущем парламенте представляли как можно более широкий спектр, как по регионам, так и по содержанию. Но самое главное, что это высокопрофессиональная команда.

Звонил ли вам Лаури Ляэнеметс, лидер социалистов, когда вы приняли в партию бывшего соцдема Гею Кангиласки?

Я разговаривал только с Геей Кангиласки. У нас не было возможности пообщаться с Лаури Ляэнеметсом.

Может ли Ляэнеметс сердиться на вас из-за этого?

Я думаю, что мы поговорим с Лаури Ляэнеметсом после того, как станут известны результаты выборов и мы узнаем, позволяет ли нам математика сформировать с ними правительство. Тогда, конечно, на столе будут и другие вопросы.

Какие амбиции у партии на выборах в Рийгикогу?

Я верю, что «Ээсти200» очень хорошо выступит на этих выборах. Я посмотрел на предыдущие показатели: четыре года назад мы показали результат лучше, чем наш рейтинг. Я верю, что и на этот раз мы добьемся лучших результатов, чем в рейтингах.

Если мы получим 15 мест в Рийгикогу или даже больше, мы будем очень довольны этим результатом.

Сколько мест должны получить соцдемы?

Безусловно, все партии прилагают усилия. Я не настолько знаком с их внутренней жизнью. Я не собираюсь быть здесь пророком или предсказателем. День выборов покажет это.

С какой политической партией не будет сотрудничать «Ээсти200»?

Пару месяцев назад я сказал, что нам будет очень трудно сотрудничать с EKRE. Их риторика не изменилась и сегодня. Их риторика антиевропейская и в некоторых отношениях похожа на кремлевскую идеологию.

Наши ценности слишком разные, чтобы планировать сотрудничество с EKRE сегодня.

Очень большая сумма идет на предвыборную кампанию. Даже Центристская партия тратит меньше. Где вы нашли сторонников?

У нас, я считаю, самая предприимчивая партия. У нас в партии уже есть много предпринимателей, и нас также поддерживают извне. Безусловно, у «Ээсти200» идеи и планы по проведению очень больших реформ - поэтому они готовы оказать нам большую финансовую поддержку.

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