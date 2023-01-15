«Ээсти 200» не хочет сотрудничать с EKRE: у них антиевропейская и прокремлевская риторика

Ирья Лутсар, Игорь Таро, Пеэтер Тали, Калев Стойческу, Геа Кангиласки и другие. В списке «Ээсти200» много популярных имен. Как вам удалось собрать такой список и найти людей?
Прежде всего, «Ээсти200» искала людей, с которыми у нас общее мировоззрение. Люди, с которыми у нас есть общее понимание потребностей будущего. Именно так люди попадали в наш список. Конечно, мы также следили за тем, чтобы у нас были охвачены различные регионы и области.
У нас очень сильный опыт в области обороны, экономики, образования и культуры. Мы составили список таким образом, чтобы наши представители в будущем парламенте представляли как можно более широкий спектр, как по регионам, так и по содержанию. Но самое главное, что это высокопрофессиональная команда.
Звонил ли вам Лаури Ляэнеметс, лидер социалистов, когда вы приняли в партию бывшего соцдема Гею Кангиласки?
Я разговаривал только с Геей Кангиласки. У нас не было возможности пообщаться с Лаури Ляэнеметсом.
Может ли Ляэнеметс сердиться на вас из-за этого?
Я думаю, что мы поговорим с Лаури Ляэнеметсом после того, как станут известны результаты выборов и мы узнаем, позволяет ли нам математика сформировать с ними правительство. Тогда, конечно, на столе будут и другие вопросы.
Какие амбиции у партии на выборах в Рийгикогу?
Я верю, что «Ээсти200» очень хорошо выступит на этих выборах. Я посмотрел на предыдущие показатели: четыре года назад мы показали результат лучше, чем наш рейтинг. Я верю, что и на этот раз мы добьемся лучших результатов, чем в рейтингах.