Столтенберг: Украина в ближайшее время получит больше тяжелого вооружения

Киев давно просит союзников предоставить тяжелое вооружение, включая танки, но Запад отказывается, ссылаясь на опасения быть втянутым в войну за провокацию России.

«Недавние обещания по тяжелой боевой технике важны, и я ожидаю еще больше обещаний в ближайшем будущем», - сказал Столтенберг в интервью газете Handelsblatt на немецкой авиабазе Рамштайн.

В начале этой недели Столтенберг примет участие во встрече с Контактной группой по вопросам обороны Украины, которая координирует поставки оружия Киеву.

«Мы находимся в решающей фазе войны», - сказал Столтенберг. «Поэтому важно, чтобы мы поставляли Украине оружие, необходимое для победы».

С момента вторжения украинцы набирают обороты, и западные страны расширили спектр помощи оружием, которую они предоставляют Киеву.

В начале января Франция, Германия и США обязались предоставить легкие танки AMX-10 RC, 40 боевых машин пехоты Marder и 50 боевых машин Bradley соответственно.

Однако на союзников по-прежнему оказывается большое давление с целью заставить их предоставить еще больше тяжелого вооружения и согласиться на поставку боевых танков.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу обещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, став первой западной страной, предложившей Киеву тяжелые танки, которые он хочет получить.

По словам Столтенберга, авторитарный президент России Владимир Путин совершил ошибку, вторгшись в Украину.

«Он переоценил мощь собственных вооруженных сил. Мы видим их ошибки, отсутствие морального духа, проблемы с руководством, плохую технику», - сказал он.