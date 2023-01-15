На выходных Rus.Postimees писал, что совпадение двух техногенных аварий в Латвии и Литве ставит вопросы о безопасности нашей критической инфраструктуры. Вопрос о рисках для электро- и газопроводов прокомментировал глава государственного предприятия Elering Таави Вескимяги.
Руководитель Elering: риск для энергетической инфраструктуры Эстонии сейчас велик
В феврале 2022 года мы провели свежий анализ рисков в отношении электро- и газовой инфраструктуры Эстонии и сейчас реализуем ряд дополнительных мер по снижению этих рисков. Однако поставить охрану у каждой мачты и подстанции невозможно - у нас 5400 км линий, 18000 мачт, 157 подстанций. Именно поэтому крайне важно иметь возможность быстро смягчать возможные последствия и возмещать ущерб, чтобы влияние возможных инцидентов на общество было как можно меньше.
Признаков диверсии в Литве сегодня нет. Это основано как на информации коллег из Amber Grid, так и полиции. Если бы кто-то хотел провести там диверсию, то выбрал трубы в гораздо более критически важных местах. Здесь же поврежден короткий кусок трубы, который можно быстро починить. Там же есть и параллельная труба.
Что касается Латвии, то уровень воды в Даугаве конечно чрезвычайно высок, что создает риск затопления. Но есть и хорошая сторона: латвийские гидроэлектростанции работают с высокой отдачей, поддерживая низкие цены на электроэнергию.
Хочу подчеркнуть, что мы находимся в состоянии войны, и риск дестабилизации энергетической инфраструктуры Балтии сегодня значительно выше по сравнению с довоенным временем. Мы ежедневно работаем над снижением этого риска, чтобы повысить надежность поставок энергии.