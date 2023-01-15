Руководитель Elering: риск для энергетической инфраструктуры Эстонии сейчас велик

В феврале 2022 года мы провели свежий анализ рисков в отношении электро- и газовой инфраструктуры Эстонии и сейчас реализуем ряд дополнительных мер по снижению этих рисков. Однако поставить охрану у каждой мачты и подстанции невозможно - у нас 5400 км линий, 18000 мачт, 157 подстанций. Именно поэтому крайне важно иметь возможность быстро смягчать возможные последствия и возмещать ущерб, чтобы влияние возможных инцидентов на общество было как можно меньше.

Признаков диверсии в Литве сегодня нет. Это основано как на информации коллег из Amber Grid, так и полиции. Если бы кто-то хотел провести там диверсию, то выбрал трубы в гораздо более критически важных местах. Здесь же поврежден короткий кусок трубы, который можно быстро починить. Там же есть и параллельная труба.

Что касается Латвии, то уровень воды в Даугаве конечно чрезвычайно высок, что создает риск затопления. Но есть и хорошая сторона: латвийские гидроэлектростанции работают с высокой отдачей, поддерживая низкие цены на электроэнергию.