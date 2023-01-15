Экс-член Европарламента: я не смог бы жить на зарплату учителя в Таллинне

Ану Вяльба, ведущая программы, спросила Таранда, как он живет в должности учителя. «Прежде всего, необходимо сбалансировать расходы и доходы, как нас учили. Я могу честно сказать, что в Таллинне я не смог бы прожить на свою стандартную зарплату учителя. Я был бы в минусе каждый месяц. А если бы я был молодым человеком и хотел бы получить жилищный кредит, то системы безопасности банка сработали бы, если бы к банку подошел школьный учитель, потому что первой реакцией искусственного интеллекта было бы то, что идет грабитель банка», - сказал Таранд.

Индрек Таранд работает учителем в Таллиннской объединенной средней школе.

Он считает, что профессия учителя все еще недостаточно ценится в эстонском обществе. «Я очень ценю усилия моего друга Тыниса Лукаса (министр образования и науки - ред.) по повышению зарплаты учителям», - с улыбкой сказал Таранд. Однако, по словам Таранда, рост заработной платы меньше, чем инфляция.

Минимальная зарплата учителя в этом году вырастет с 1 412 евро до 1 749 евро. Помимо минимальной, учителям будут платить в среднем 153 евро за классное руководство. Местные самоуправления также могут платить более высокую зарплату, но, по данным ERR, в Таллинне более пятидесяти школ этого не делают.

«Учитель должен быть образцом для подражания». Индрек Таранд