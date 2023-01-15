Бывший политик Индрек Таранд, работающий учителем истории и обществоведения, сказал в программе ETV «Утро с Ану», что не смог бы прожить на зарплату учителя в Таллинне. В последнее время зарплаты учителей выросли, но, по словам Таранда, их рост ниже уровня инфляции.
Экс-член Европарламента: я не смог бы жить на зарплату учителя в Таллинне
Ану Вяльба, ведущая программы, спросила Таранда, как он живет в должности учителя. «Прежде всего, необходимо сбалансировать расходы и доходы, как нас учили. Я могу честно сказать, что в Таллинне я не смог бы прожить на свою стандартную зарплату учителя. Я был бы в минусе каждый месяц. А если бы я был молодым человеком и хотел бы получить жилищный кредит, то системы безопасности банка сработали бы, если бы к банку подошел школьный учитель, потому что первой реакцией искусственного интеллекта было бы то, что идет грабитель банка», - сказал Таранд.
Индрек Таранд работает учителем в Таллиннской объединенной средней школе.
Он считает, что профессия учителя все еще недостаточно ценится в эстонском обществе. «Я очень ценю усилия моего друга Тыниса Лукаса (министр образования и науки - ред.) по повышению зарплаты учителям», - с улыбкой сказал Таранд. Однако, по словам Таранда, рост заработной платы меньше, чем инфляция.
Минимальная зарплата учителя в этом году вырастет с 1 412 евро до 1 749 евро. Помимо минимальной, учителям будут платить в среднем 153 евро за классное руководство. Местные самоуправления также могут платить более высокую зарплату, но, по данным ERR, в Таллинне более пятидесяти школ этого не делают.
«Учитель должен быть образцом для подражания».
Индрек Таранд
Таранд раньше работал дипломатом в министерстве иностранных дел, но в августе прошлого года он уволился из-за нарушения правил вождения в нетрезвом виде. После этого инцидента министерство иностранных дел объявило, что не может продолжать сотрудничество с Тарандом. Позже он сам подал заявление об отставке.
«Учитель должен быть образцом для подражания», - говорит Таранд. Он добавил, что ученик может учиться у учителя, даже если ему показывают плохой пример, но с правильным объяснением. Он признал, что вождение в нетрезвом виде снизило доверие людей к нему, но он пытается его восстановить.
Дополнительная работа
Помимо преподавательской деятельности, Индрек Таранд имеет доли в двух компаниях - Solventos OÜ и Variku Jagdiselts OÜ.
Крупнейшей компанией по обороту является Solventos OÜ, 50 процентов акций которой принадлежит Таранду. Согласно последнему годовому отчету, деятельность компании состоит из небольших консультационных услуг и некоторых лекций и презентаций на специальных мероприятиях.
Индрек Таранд был депутатом Европейского парламента с 2009 по 2019 год.