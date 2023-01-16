ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Мы покупаем российские товары не от хорошей жизни»: жители Ида-Вирумаа о новых санкциях

Деловые люди быстро переориентируются

На меня запрет этот никак не повлиял. Чтобы кто-то из моих знакомых, друзей, родственников говорим, что сильно страдает от отсутствия российских товаров или продуктов, такого не упомню, хотя кто-то у нас тут и привык к этим товарам. Другое дело, что мелкий бизнес в Ида-Вирумаа такой запрет может почувствовать, так как деловые связи в приграничной зоне были тесными. Да и то мне кажется, что деловые люди быстро переориентируются. Все-таки рыночная экономика подталкивает искать иные возможности, и люди будут что-то закрывать, что-то открывать. У нас тут не российская экономика, которая формально рыночная, а в реальности жестко управляется государством. В регионах люди живут очень бедно. У меня сестра знакомого в Мурманске работает медсестрой на скорой, получает 250 евро, а это Север, там очень дорогая жизнь. С другой стороны, эти санкции и на русских сильно не влияют, они привыкли жить в бедности и бесправии. А я лично в самой России был последний раз года три назад. Ну а Ивангород, если ездить туда заправляться, то больше по деньгам потеряю.