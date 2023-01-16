За минувшие сутки на дорогах Эстонии зарегистрировано два ДТП, пострадали три пешехода.
В Нарве на пешеходном переходе сбили юношу и девушку
В Нарве на пешеходном переходе сбили юношу и девушку
Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в 17:17 на Эхитаяте-теэ в Таллинне возле Кадака-теэ, 60 произошло ДТП. По первоначальным данным, автомобиль Subaru Legacy, за рулем которого находился 50-летний мужчина, поворачивал налево и сбил 38-летнюю женщину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Около 17:30 возле Харидузе, 13 в Нарве автомобиль Toyota Avensis, которым управлял 44-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку. Молодому человеку оказали первую помощь на месте происшествия, а девушку доставили в Нарвскую больницу.
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