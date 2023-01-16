В Нарве на пешеходном переходе сбили юношу и девушку

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в 17:17 на Эхитаяте-теэ в Таллинне возле Кадака-теэ, 60 произошло ДТП. По первоначальным данным, автомобиль Subaru Legacy, за рулем которого находился 50-летний мужчина, поворачивал налево и сбил 38-летнюю женщину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.