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Читатель встревожен: одна автобусная линия особенно популярна среди зайцев

Читатель встревожен: одна автобусная линия особенно популярна среди зайцев
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По мнению читателя, пассажиры автобуса №40, который следует по маршруту Синди-Пярну-Сауга, уклоняются от покупки билетов, так как их никто не проверяет.
По мнению читателя, пассажиры автобуса №40, который следует по маршруту Синди-Пярну-Сауга, уклоняются от покупки билетов, так как их никто не проверяет. Фото: Urmas Luik

В редакцию обратился читатель, который часто пользуется автобусной линией №40, курсирующей между Пярну и Синди. По его словам, контроль за пассажирами отсутствует и многие катаются без билетов.

«Никакого надзора нет. Просто больно смотреть, как рабочий класс и ученики катаются зайцем», – пожаловался пассажир, пожелавший сохранить анонимность, и признал, что даже его друзья придерживаются позиции, что в Синди нет смысла покупать билет.

Если в городских автобусах Пярну контроль за пассажирами ведет Центр общественного транспорта Пярнумаа, то автобусная линия №40 является уездным маршрутом. На ней проверка билетов ложится на плечи принадлежащего государству Департамента транспорта.

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