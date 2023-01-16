Читатель встревожен: одна автобусная линия особенно популярна среди зайцев

«Никакого надзора нет. Просто больно смотреть, как рабочий класс и ученики катаются зайцем», – пожаловался пассажир, пожелавший сохранить анонимность, и признал, что даже его друзья придерживаются позиции, что в Синди нет смысла покупать билет.