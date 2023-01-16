В редакцию обратился читатель, который часто пользуется автобусной линией №40, курсирующей между Пярну и Синди. По его словам, контроль за пассажирами отсутствует и многие катаются без билетов.
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Читатель встревожен: одна автобусная линия особенно популярна среди зайцев
Читатель встревожен: одна автобусная линия особенно популярна среди зайцев
«Никакого надзора нет. Просто больно смотреть, как рабочий класс и ученики катаются зайцем», – пожаловался пассажир, пожелавший сохранить анонимность, и признал, что даже его друзья придерживаются позиции, что в Синди нет смысла покупать билет.