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Эстонская лыжница выиграла золотую медаль зимней Универисады

rus.postimees.ee
Эстонская лыжница выиграла золотую медаль зимней Универисады
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Мариэль Мерлии Пуллес.
Мариэль Мерлии Пуллес. Фото: Kiur Kaasik/Delfi

24-летняя лыжница Мариэль Мерлии Пуллес выиграла на зимней Универсиаде в Лэйк-Плэсид (США) золотую медаль в спринте вольным стилем среди женщин.

Занявшая в квалификации пятое место Пуллес в финале опередила финку Тийу Олкконен на 0,63 секунды и немку Анну-Марию Дитцет на 0,93 секунды.

Из эстонских лыжников медаль на зимней Универсиаде выиграла еще Кайли Сирге, завоевавшая в 2007 году бронзу в спринте.

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