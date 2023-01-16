Эстонская лыжница выиграла золотую медаль зимней Универсиады

Занявшая в квалификации пятое место Пуллес в финале опередила финку Тийу Олкконен на 0,63 секунды и немку Анну-Марию Дитцет на 0,93 секунды.

Из эстонских лыжников медаль на зимней Универсиаде выиграла еще Кайли Сирге, завоевавшая в 2007 году бронзу в спринте.