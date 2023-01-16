24-летняя лыжница Мариэль Мерлии Пуллес выиграла на зимней Универсиаде в Лэйк-Плэсид (США) золотую медаль в спринте вольным стилем среди женщин.
Эстонская лыжница выиграла золотую медаль зимней Универсиады
Эстонская лыжница выиграла золотую медаль зимней Универсиады
Занявшая в квалификации пятое место Пуллес в финале опередила финку Тийу Олкконен на 0,63 секунды и немку Анну-Марию Дитцет на 0,93 секунды.
Из эстонских лыжников медаль на зимней Универсиаде выиграла еще Кайли Сирге, завоевавшая в 2007 году бронзу в спринте.
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