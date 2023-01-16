Бывший велогонщик Льюве Вестра умер в возрасте 40 лет.
Умер бывший велогонщик, боровшийся с депрессией. Он выступал в команде с Таарамяэ и Кангертом
Умер бывший велогонщик, боровшийся с депрессией. Он выступал в команде с Таарамяэ и Кангертом
Пик карьеры велосипедиста, боровшегося с депрессией, пришелся на начало 2010-х. В 2012 году он завоевал второе место на велогонке Париж – Ницца, первым был легендарный Брэдли Уиггинс.
В 2014 и 2015 годах он входил в состав команды «Астана», в которой выступали также эстонские велогонщики Танель Кангерт и Рейн Таарамяэ.
Тело Вестры было обнаружено в субботу днем в помещении его компании в Звагдейк-Весте (Нидерланды). Причина смерти не уточняется.
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