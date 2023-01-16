43-летняя Татьяна Маннима стала чемпионкой Эстонии по лыжным гонкам в индивидуальном старте на 10 км вольным стилем.
Татьяна Маннима преподала урок молодежи и стала чемпионкой Эстонии
Превосходство Маннима было очевидным, ведь она опередила ближайшую преследовательницу, 23-летнюю Туули Теэса, на 29,3 секунды. Бронзовую медаль завоевала 18-летняя Ыннела Родендау (+41,3). Менее минуты уступившая Маннима 22-летняя Авели Уусталу (+58,8), заняла четвертое место.
Всего на старт чемпионата Эстонии вышло 13 женщин. Стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие не все лучшие лыжницы Эстонии, потому что двойняшки Кейди и Кайди Каазику готовятся к чемпионату мира U23, который пройдет в Канаде, а Мариэль Мерлии Пуллес выступала на Универсиаде в США и завоевала там золото.
Каарел Каспер Кырге стал чемпионом Эстонии в индивидуальном старте на 15 км свободной техникой среди мужчин, опередив завершившего карьеру биатлониста Калева Эрмитса на 38,8 секунды и украинца Александра Лисохора на 50,8 секунды. Бронзовую медаль чемпионата Эстонии завоевал Олле Ильмар Яама (+1,51,1).