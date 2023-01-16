Татьяна Маннима преподала урок молодежи и стала чемпионкой Эстонии

Всего на старт чемпионата Эстонии вышло 13 женщин. Стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие не все лучшие лыжницы Эстонии, потому что двойняшки Кейди и Кайди Каазику готовятся к чемпионату мира U23, который пройдет в Канаде, а Мариэль Мерлии Пуллес выступала на Универсиаде в США и завоевала там золото.