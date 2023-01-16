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Эстонская скелетонистка Дарта Эстере Зунте заняла восьмое место на ЧМ среди юниоров

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Эстонская скелетонистка Дарта Эстере Зунте заняла восьмое место на ЧМ среди юниоров
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Дарта Эстере Зунте.
Дарта Эстере Зунте. Фото: Erakogu

Скелетонистка Дарта Эстере Зунте, выступающая под эстонским флагом в этом сезоне, заняла восьмое место на юниорском чемпионате мира в немецком Винтерберге, сообщает Rus.err.

Зунте финишировала восьмой среди спортсменок возрастной группы U-23 с результатом 1.57,82 (+2,14).

Победительницей стала немка Ханна Нейзе (1.55,68). Второе и третье место заняли представительницы Великобритании Табита Штёккер (+0,45) и Фрея Тарбит (+0,56).

Зунте уже добилась хороших результатов, представляя Эстонию - шестое место в Кубке Европы и седьмое и восьмое места в Континентальном кубке.

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