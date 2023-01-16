Скелетонистка Дарта Эстере Зунте, выступающая под эстонским флагом в этом сезоне, заняла восьмое место на юниорском чемпионате мира в немецком Винтерберге, сообщает Rus.err.
Эстонская скелетонистка Дарта Эстере Зунте заняла восьмое место на ЧМ среди юниоров
Эстонская скелетонистка Дарта Эстере Зунте заняла восьмое место на ЧМ среди юниоров
Зунте финишировала восьмой среди спортсменок возрастной группы U-23 с результатом 1.57,82 (+2,14).
Победительницей стала немка Ханна Нейзе (1.55,68). Второе и третье место заняли представительницы Великобритании Табита Штёккер (+0,45) и Фрея Тарбит (+0,56).
Зунте уже добилась хороших результатов, представляя Эстонию - шестое место в Кубке Европы и седьмое и восьмое места в Континентальном кубке.