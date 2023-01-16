Возвращаем переплаченное: что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?

Э-услуга НТД «Мои доходы» («Minu sissetulekud») дает представление о том, кто и в каком размере производил выплаты лицу в 2022 году, а также сколько было использовано не облагаемого налогом дохода. Также можно увидеть свои ожидаемые обязательства по подоходному налогу. Окончательная сумма обязательств по подоходному налогу определяется после подачи декларации о доходах, когда учтены все налогооблагаемые доходы и налоговые льготы.

По словам руководителя службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц Анника Оя, с данными о налоговых льготах, предоставленных НТД, можно будет ознакомиться с начала подачи декларации о доходах, но в этой сфере по сравнению с прошлым годом нет никаких изменений.

«Проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, подарки и пожертвования могут по-прежнему вычитаться из дохода на сумму до 1200 евро, но не более 50% от общего налогооблагаемого дохода», - добавила она.

Кроме того, супруги могут по-прежнему передавать свои неиспользованные налоговые льготы в налоговую декларацию супруга.

«Если общий годовой доход супругов не превышает 50 400 евро за календарный год и один из супругов не получал дохода в 2022 году или его годовой доход был меньше 2160 евро, он может передать неиспользованную не облагаемую налогом часть другому супруг. Сторона, которая хочет передать свою льготу другому человеку, должна первой заполнить свою декларацию», - пояснила Оя.

Войдя в систему e-MTA, уже сейчас можно просмотреть свою контактную информацию. По словам Оя, отсутствие у людей контактных данных и банковского счета продолжает оставаться одной из самых распространенных проблем, из-за которой людям не могут вернуть переплаченный подоходный налог.

«Напоминаем, что для того, чтобы мы могли вернуть переплаченный подоходный налог, выявленный на основании декларации, у человека в декларации о доходах в e-MTA должен быть указан номер банковского счета, на который он хочет получить перевод. До сих пор некоторые люди ждут значительного возврата налога за прошлый год, что не представляется возможным, поскольку нет номера счета или с ними невозможно связаться», - сказала Оя.