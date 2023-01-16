Разбор завалов, 35 погибших, поиски оставшихся под завалами. Что известно об ударе по многоэтажке в Днепре

Выжившие подавали спасателям сигналы фонариками. Ночью удалось спасти 23-летнюю девушку, которая была среди обломков и сама смогла спуститься вниз, ее родители при этом оставались под завалами.

Спасенная девушка по имени Анастасия сейчас находится в больнице.

«Меня накрыло дверью в постели, часть кухни в комнате, ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я вижу остальную часть подъезда, чужого подъезда. Он уберег, я почти цела, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги», - написала она на своей странице в Instagram.

Лишь несколько месяцев назад Анастасия потеряла своего любимого человека, который сражался на фронте.

Украинская спасательная служба опубликовала кадры работы пожарных и медиков.

«Весь дом без электричества, газа, без окон. Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек», - заявил Тимошенко из офиса президента.

Днiпро. Рятувальні роботи тривають

Відео: ДСНС України pic.twitter.com/qwWBd7JfZI — Midalunga🇺🇦 (@midalunga) January 14, 2023

Ракета Х-22

Представитель украинских ВВС Юрий Игнат через несколько часов после попадания ракеты в многоэтажный дом заявил, что это была российская ракета X-22, выпущенная бомбардировщиком Ту-22М3.

«Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют "убийцей авианосцев", предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди...» - сказал он в телеэфире.