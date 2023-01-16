На этой нежеде истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии дежурного звена авиабазы Эмари проведут серию тренировочных полетов, часть из которых будет проходить на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Будет шумно: истребители проведут полеты на малых высотах
Будет шумно: истребители проведут полеты на малых высотах
Занятия будут проходить 16 и 18 января над юго-западной, южной и центральной частями страны в промежутке между 10:00 и 13:00, а также 19 и 21 января с 10:00 до 18:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Германии.