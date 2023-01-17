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БОЛЬШАЯ ДИЛЕММА ⟩ Нагнетать страх перед войной – губить экономику, не бить тревогу – оставить страну беззащитной

Андрус Карнау
, журналист
Нагнетать страх перед войной – губить экономику, не бить тревогу – оставить страну беззащитной
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Министр обороны Ханно Певкур (слева) и командующий Силами обороны Мартин Херем на прошлой неделе в военном городке Тапа, где в праздничном настроении журналистам был продемонстрирован высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS.
Министр обороны Ханно Певкур (слева) и командующий Силами обороны Мартин Херем на прошлой неделе в военном городке Тапа, где в праздничном настроении журналистам был продемонстрирован высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS. Фото: Madis Veltman

Если люди не чувствуют опасности, то они не готовы противостоять угрозам. А убаюкивающие увещевания правительства только усыпляют внимание. Эксперты говорят, что если у людей слабое восприятие опасности, то они не готовы и не готовятся защищаться. Например, не участвуют в военно-полевых учебных сборах.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем написал после прошлогодних учений Okas, что в них приняли участие 66 процентов от призванных. Цель Херема состоит в том, чтобы довести этот показатель до уровня в 80 процентов, потому что пятая часть призванных на учебные сборы пропускает их по уважительной причине. Но куда делись эти 14 процентов?

А вот другой пример. В ноябре Силы обороны объявили о добровольной регистрации резервистов в подразделения Кайтселийт, чтобы сформировать войска территориальной обороны численностью 20 000 человек. 10 000 кайтселийтчиков уже есть, осталось набрать столько же.

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