БОЛЬШАЯ ДИЛЕММА ⟩ Нагнетать страх перед войной – губить экономику, не бить тревогу – оставить страну беззащитной

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем написал после прошлогодних учений Okas, что в них приняли участие 66 процентов от призванных. Цель Херема состоит в том, чтобы довести этот показатель до уровня в 80 процентов, потому что пятая часть призванных на учебные сборы пропускает их по уважительной причине. Но куда делись эти 14 процентов?