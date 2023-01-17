Если люди не чувствуют опасности, то они не готовы противостоять угрозам. А убаюкивающие увещевания правительства только усыпляют внимание. Эксперты говорят, что если у людей слабое восприятие опасности, то они не готовы и не готовятся защищаться. Например, не участвуют в военно-полевых учебных сборах.
Для подписчиков
БОЛЬШАЯ ДИЛЕММА ⟩ Нагнетать страх перед войной – губить экономику, не бить тревогу – оставить страну беззащитной
Нагнетать страх перед войной – губить экономику, не бить тревогу – оставить страну беззащитной
Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем написал после прошлогодних учений Okas, что в них приняли участие 66 процентов от призванных. Цель Херема состоит в том, чтобы довести этот показатель до уровня в 80 процентов, потому что пятая часть призванных на учебные сборы пропускает их по уважительной причине. Но куда делись эти 14 процентов?
Ключевые слова