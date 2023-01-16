Колонка Postimees ⟩ ЕС покажет зубы владельцам квартир и домов

А именно, цель директивы состоит в том, чтобы к 2050 году все здания достигли уровня нулевых выбросов. Эстония и несколько других стран выступают против этого плана, и еще неизвестно, что из себя на самом деле будет представлять директива. Но надо осознавать, что такая опасность грозит.

Для домов предписаны энергетические классы. Если до сих пор действующей классификацией энергетических маркировок зданий была от A до F, то теперь может быть создана категория A0, которая обозначает здание с нулевым потреблением энергии, и A+, если это здание с нулевым потреблением энергии, которое также производит электроэнергию.

Требование энергетической маркировки для зданий действует уже давно, но в Эстонии к нему подошли таким образом, что новые здания получают маркировку, а старыми особо не занимались. Запланированная директива должна изменить ситуацию. Требование Еврокомиссии предусматривало, что к 2027 году здания общественного сектора и нежилые здания получили бы как минимум энергетический класс F, а к 2030 году они должны подняться до энергетического класса Е. В случае жилых зданий план директивы требует F к 2030 году и E к 2033 году. Чтобы «мотивировать» владельцев, также был принят план, согласно которому, если квартира или дом не соответствует как минимум энергетическому классу Е, ее нельзя сдавать в аренду или продавать.