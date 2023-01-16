В этом году Евросоюз планирует принять директиву, которая в ее нынешнем виде наложит большие финансовые обязательства на владельцев квартир и жилых домов.
Колонка Postimees ⟩ ЕС покажет зубы владельцам квартир и домов
А именно, цель директивы состоит в том, чтобы к 2050 году все здания достигли уровня нулевых выбросов. Эстония и несколько других стран выступают против этого плана, и еще неизвестно, что из себя на самом деле будет представлять директива. Но надо осознавать, что такая опасность грозит.
Для домов предписаны энергетические классы. Если до сих пор действующей классификацией энергетических маркировок зданий была от A до F, то теперь может быть создана категория A0, которая обозначает здание с нулевым потреблением энергии, и A+, если это здание с нулевым потреблением энергии, которое также производит электроэнергию.
Требование энергетической маркировки для зданий действует уже давно, но в Эстонии к нему подошли таким образом, что новые здания получают маркировку, а старыми особо не занимались. Запланированная директива должна изменить ситуацию. Требование Еврокомиссии предусматривало, что к 2027 году здания общественного сектора и нежилые здания получили бы как минимум энергетический класс F, а к 2030 году они должны подняться до энергетического класса Е. В случае жилых зданий план директивы требует F к 2030 году и E к 2033 году. Чтобы «мотивировать» владельцев, также был принят план, согласно которому, если квартира или дом не соответствует как минимум энергетическому классу Е, ее нельзя сдавать в аренду или продавать.
Конечная цель, конечно, хорошая, еврочиновники хотят экономить энергию и защищать окружающую среду. По статистике, 130 миллионов зданий Евросоюза потребляют почти 40 процентов всей энергии. Понятно, что здесь есть место для экономии. И это также уменьшит расходы людей на коммунальные услуги.
План директивы затронет примерно полтора десятка миллионов квадратных метров квартир и небольших домов. Это означало бы инвестиции в размере миллиардов евро.
Так был подготовлен план, предусматривающий масштабную реконструкцию жилых домов. Первоначально были включены все здания, но еврочиновникам все-таки смогли объяснить, что желаемый ими класс энергопотребления для исторически ценных зданий не может быть достигнут без нарушения закона. Это заставило изменить первоначальные планы, но не сильно изменило взгляд на будущее людей, живущих в обычных домах.
План директивы затронет примерно полтора десятка миллионов квадратных метров квартир и небольших домов. Это означало бы инвестиции в размере миллиардов евро, которые сейчас должны поступать из карманов собственников. Как заявил член правления Союза собственников Эстонии Отть Рятсеп, в настоящее время нет необходимых мер помощи для достижения срока, установленного Европейской комиссией. Ситуация усугубляется тем, что используемые в проекте основы расчета энергоэффективности не совпадают с реальной энергоэффективностью. Однако это означает, что при последующей проверке энергетические классы зданий сразу же снижаются.
Postimees, безусловно, поддерживает защиту окружающей среды. Но дела не следует делать так, что люди по распоряжению сверху будут просто доставать большую сумму из своего кармана. Все такие новые обязательства должны сопровождаться компенсациями, пособиями или, по крайней мере, очень выгодными кредитными возможностями.