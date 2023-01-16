ПОТОП В ЛАТВИИ ⟩ Академик объяснил, находится ли Рига в опасности и может ли такое повториться с Наровой

Сценария, подобного масштабному наводнению в Екабпилсе, в Эстонии ожидать не стоит. Реки тут либо короткие, либо, например, река Нарва имеет необходимый буфер в виде Чудского и Псковского озер.
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Академик объяснил, находится ли Рига в опасности и может ли такое повториться с Наровой
Рано утром в субботу уровень воды в Даугаве у города Екабпилс поднялся до 8,86 метра над нулевой отметкой станции наблюдения, из-за чего обширные области города были затоплены и началась эвакуация людей. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красный уровень опасности в районе Екабпилса, что означает высокую вероятность значительных разрушений на большой территории и опасность для жизни людей.
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