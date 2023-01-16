ПОТОП В ЛАТВИИ ⟩ Академик объяснил, находится ли Рига в опасности и может ли такое повториться с Наровой

Рано утром в субботу уровень воды в Даугаве у города Екабпилс поднялся до 8,86 метра над нулевой отметкой станции наблюдения, из-за чего обширные области города были затоплены и началась эвакуация людей. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красный уровень опасности в районе Екабпилса, что означает высокую вероятность значительных разрушений на большой территории и опасность для жизни людей.

В отличие от Нарвы, Даугава не имеет буфера, подобного Чудскому и Псковскому озерам. В то же время Даугава имеет вдвое больший расход воды, чем река Нарва, а учитывая длину Даугавы около тысячи километров и равнинность реки – общий перепад всего 220 метров, из-за чего течение медленное – то недобрые предпосылки для катастрофы, обрушившейся на Екабпилс, сложились.