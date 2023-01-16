Президент Алар Карис в понедельник, 16 января, в Кадриорге встретился с прибывшим в Эстонию с рабочим визитом президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
Галерея ⟩ В Эстонию прибыл президент Армении: первым делом он встретился с Карисом
На встрече президенты обсудят отношения между странами, прежде всего сотрудничество в области технологий и государственных э-услуг, а также в целом обстановку с безопасностью в Европе.
В течение дня президент Армении встретится с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) и председателем парламентской комиссии по иностранным делам Андресом Суттем (Партия реформ). Во второй половине дня президент Армении посетит Таллиннский технический университет и ознакомится с шоурумом э-Эстонии.
В понедельник вечером президент Эстонии Алар Карис проведет в честь президента Армении ужин в дворце Маарьямяэ.
Во вторник Хачатурян встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом (Центристская партия), главой МИД Урмасом Рейнсалу («Отечество») и посетит Академию э-государства (e-Riigi Akadeemia).