Галерея ⟩ В Эстонию прибыл президент Армении: первым делом он встретился с Карисом

На встрече президенты обсудят отношения между странами, прежде всего сотрудничество в области технологий и государственных э-услуг, а также в целом обстановку с безопасностью в Европе.

В течение дня президент Армении встретится с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) и председателем парламентской комиссии по иностранным делам Андресом Суттем (Партия реформ). Во второй половине дня президент Армении посетит Таллиннский технический университет и ознакомится с шоурумом э-Эстонии.

В понедельник вечером президент Эстонии Алар Карис проведет в честь президента Армении ужин в дворце Маарьямяэ.