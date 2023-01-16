Вы их видели? За выходные владелец лишился двух тракторов

В субботу в полицию поступило сообщение о том, что из-под навеса рядом с домом на улице Кеск в поселке Пука украли два трактора: красный Zetor Proxima 100 с номерным знаком 0519TH (2011 года выпуска) и Bobcat S175, отличительной особенностью которого являются наклейки в честь 50-летия.

Площадка под навесом была открыта и не ограждена, однако тракторы были заперты и, по словам владельца, в них не было топлива. Поэтому в заявлениях, поданных в полицию, владелец предположил, что их могли увезти с помощью лебедок.