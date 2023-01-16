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Жительница Эстонии зашла в Facebook и лишилась почти 16 000 евро

rus.postimees.ee
Жительница Эстонии зашла в Facebook и лишилась почти 16 000 евро
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Компьютер.
Компьютер. Фото: Dmitri Kotjuh

Ничего не подозревающая жительница Эстонии заметила в соцсети Facebook рекламу, предлагавшую заработать на бирже через интернет.

В конце минувшей недели в полицию обратилась жертва инвестиционных мошенников. По данным стражей правопорядка, 66-летняя женщина заметила в Facebook рекламу, предлагавшую заработать на торгах на бирже, сообщает пресс-служба Пыхьяской префектуры.

Жертва перешла по ссылке и оставила свой контактные данные. Практически сразу ей поступил звонок от человека, представившегося биржевым брокером, который попросил установить на телефон и компьютер программу для удаленного доступа AnyDesk. Жертва сделала первый платеж, а также взяла кредит. Деньги были переведены на счет мошенников.

Сумма причиненного ущерба составила 15 875 евро.

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