В ночь на воскресенье в Центр тревоги позвонил житель столичного района Мустамяэ, который услышал доносившиеся с лестничной клетки стуки, но он так и не смог выяснить их источник.
Странные звуки, раздававшиеся ночью в подъезде, оказались призывом о помощи
Странные звуки, раздававшиеся ночью в подъезде, оказались призывом о помощи
Жилец многоквартирного дома на Таммсааре-теэ позвонил по номеру 112 около 4.30 утра и сообщил, что с лестничной клетки уже длительное время доносится стук.
Спасатели, прибывшие на место, установили, что стуки раздавались из остановившегося лифта, внутри которого находилась женщина, которая предположительно три часа мучилась там от удушья.
Спасатели открыли дверь лифта и передали женщину сотрудникам скорой помощи для проверки здоровья. Медики осмотрели пострадавшую, после чего ее отпустили домой.
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