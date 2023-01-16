Пн, 16.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

На Сицилии арестован Маттео Денаро, глава «Коза ностры». Его не могли поймать 30 лет

BBC News Русская служба
На Сицилии арестован Маттео Денаро, глава «Коза ностры». Его не могли поймать 30 лет
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
BBC
Маттео Денаро был задержан утром в частной клинике в Палермо.
Маттео Денаро был задержан утром в частной клинике в Палермо. Фото: Reuters

В Италии арестован Маттео Мессина Денаро, один из самых влиятельных боссов сицилианской мафии, который 30 лет находился в розыске.

Денаро был задержан утром в частной клинике в столице Сицилии Палермо. Предполагается, что именно он стоит во главе знаменитой итальянской мафии «Коза ностра».

По сообщениям итальянской прессы, карабинеры арестовали его и увезли в неизвестном направлении. Во время ареста были задействованы около 100 военных.

Маттео Денаро был заочно осужден за несколько убийств. В частности, за убийство в 1992 году прокуроров Джиованни Фальконе и Паоло Борселлино, занимавшихся расследованием преступлений мафии, за взрывы бомб в Милане, Флоренции и Риме, а также за похищение и убийство в результате пыток 11-летнего сына бывшего члена мафии, который выступил в качестве свидетеля гособвинения.

Новость дополняется...

BBC
Ключевые слова
Наверх