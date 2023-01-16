В Италии арестован Маттео Мессина Денаро, один из самых влиятельных боссов сицилианской мафии, который 30 лет находился в розыске.
На Сицилии арестован Маттео Денаро, глава «Коза ностры». Его не могли поймать 30 лет
На Сицилии арестован Маттео Денаро, глава «Коза ностры». Его не могли поймать 30 лет
Денаро был задержан утром в частной клинике в столице Сицилии Палермо. Предполагается, что именно он стоит во главе знаменитой итальянской мафии «Коза ностра».
По сообщениям итальянской прессы, карабинеры арестовали его и увезли в неизвестном направлении. Во время ареста были задействованы около 100 военных.
Маттео Денаро был заочно осужден за несколько убийств. В частности, за убийство в 1992 году прокуроров Джиованни Фальконе и Паоло Борселлино, занимавшихся расследованием преступлений мафии, за взрывы бомб в Милане, Флоренции и Риме, а также за похищение и убийство в результате пыток 11-летнего сына бывшего члена мафии, который выступил в качестве свидетеля гособвинения.
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