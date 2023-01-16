Депутат горсобрания Маарду Николай Дегтяренко будет баллотироваться в Рийгикогу

Отвечая на вопрос, почему выбор сделан именно в пользу партии «Зеленые Эстонии», Николай Дегтяренко сказал, что политическая жизнь страны нуждается в обновлении, избиратели устали от несменяемых годами лиц во власти.

«Партия "Зеленые Эстонии" как раз представляет живую политическую силу, способную привести в парламент новых людей со свежими взглядами и интересными мыслями. Эстония заслуживает лучшей участи, чем быть заповедником политических динозавров. Программа партии содержит много ценных идей, реализация которых на государственном уровне позволит сохранить природу, перейти к модели неистощимого природопользования и повысить качество жизни в Эстонии. Как депутат парламента я намерен привлекать инвестиции в "зеленую" экономику, создавать новые рабочие места и бороться с энергокризисом, опустошающим кошельки рядовых потребителей», – рассказал Дегтяренко.